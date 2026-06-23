مدارس تكشف المحظورات داخل اللجان وتحذر الطلبة من 8 مخالفات تقود إلى المساءلة

شددت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على المحظورات داخل لجان امتحانات نهاية العام الأكاديمي الجاري الي تنطلق، غدا الأربعاء، لطلبة الصفوف من الخامس وحتى الثاني عشر، إذ حذرت الطلبة من 8 مخالفات خلال الاختبارات قد تقودهم إلى المساءلة.

وكثّفت المدارس خلال الساعات الأخيرة التي تسبق انطلاق الامتحانات النهائية استعداداتها، عبر تعميم حزمة من التعليمات والانضباطات السلوكية الهادفة إلى ضمان نزاهة الاختبارات وتكافؤ الفرص بين الطلبة، والتي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة والتعليمات داخل اللجان يمثل جزءاً أساسياً من مسؤولية الطالب الأكاديمية والسلوكية خلال فترة الامتحانات.

ضوابط صارمة

وأكدت الإدارات أن الامتحانات النهائية تُجرى وفق ضوابط صارمة تمنع أي ممارسات قد تخل بسير الاختبارات أو تؤثر في عدالة التقييم، داعية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المعلنة وتجنب أي سلوكيات أو أدوات قد تُفسَّر على أنها محاولة للغش أو الإخلال بالنظام.

واوضحت أن من أبرز المحظورات داخل قاعات الاختبار التحدث أو تبادل الإشارات أو التواصل بأي شكل مع الطلبة الآخرين أثناء أداء الامتحان، باعتبار ذلك مخالفة صريحة لأنظمة الاختبارات، كما يُمنع إدخال جميع الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان، بما في ذلك الهواتف المتحركة والساعات الذكية وسماعات الأذن والأجهزة الرقمية الأخرى، نظراً لما قد تشكله من وسائل محتملة للإخلال بنزاهة الامتحان.

نشر أسئلة الاختبارات

كما حذرت من تداول أو تصوير أو نشر أسئلة الاختبارات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة الفورية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى، مؤكدة أن هذا السلوك يعد مخالفة جسيمة تستوجب اتخاذ الإجراءات التأديبية المقررة بحق المتورطين فيه.

وأوضحت الإدارات أن الغش بجميع أشكاله وأساليبه محظور بشكل كامل، سواء عبر تبادل المعلومات أو استخدام القصاصات الورقية أو الاستعانة بمذكرات أو وسائل غير مصرح بها، مشيرة إلى أن أي محاولة للحصول على إجابات بطرق غير مشروعة تعد مخالفة تستوجب المساءلة وفق اللوائح المعتمدة.

مصادر تعليمية

وأكدت كذلك منع إدخال الكتب أو المذكرات أو الأوراق المطبوعة أو أي مصادر تعليمية إلى قاعات الاختبار ما لم تكن مصرحاً بها رسمياً، وذلك حفاظاً على سلامة إجراءات التقييم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وفي الجانب السلوكي، شددت المدارس على عدم التسامح مع أي إساءة لفظية أو سلوك عدواني أو اعتداء جسدي تجاه الزملاء أو أعضاء لجان الاختبارات أو العاملين في المدرسة قبل الامتحان أو أثناءه أو بعده، مؤكدة أن البيئة الامتحانية الآمنة والهادئة تمثل أولوية قصوى خلال هذه الفترة.

كما ألزمت الطلبة بالالتزام الكامل بالزي المدرسي الرسمي طوال أيام الاختبارات، ومنعت ارتداء الملابس غير المعتمدة مثل “الهودي” أو أي ملابس لا تتوافق مع اشتراطات الزي المدرسي، لما يمثله ذلك من جزء من الانضباط المدرسي المطلوب خلال فترة الامتحانات.

جاهزية الحاسوب

ودعت المدارس الطلبة إلى الحضور المبكر إلى مقار الاختبارات والتأكد من جاهزية أجهزتهم الإلكترونية المخصصة لأداء الامتحانات الرقمية، والالتزام بتعليمات المراقبين، والتركيز على المراجعة المنظمة والاستعداد الجيد بدلاً من الانشغال بأي ممارسات مخالفة قد تعرضهم للعقوبات أو تؤثر في نتائجهم الأكاديمية.

وأكدت أن النجاح الحقيقي لا يتحقق فقط بالتحصيل العلمي، بل أيضاً بالالتزام بالقيم السلوكية والأخلاقية التي تعكس شخصية الطالب وقدرته على تحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن النزاهة والانضباط واحترام الأنظمة تمثل ركائز أساسية لنجاح العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج في الامتحانات النهائية.