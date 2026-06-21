امتحانات نهاية العام تنطلق الأربعاء.. و5 قنوات لرصد حالات الغش

تنطلق امتحانات نهاية العام الدراسي للطلبة، من الصف الخامس إلى الـ12، في المدارس الحكومية والخاصة المطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، بعد غدٍ، وتستمر حتى الثالث من يوليو المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم، عبر دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، خمس قنوات لرصد حالات الغش والإبلاغ عنها، والتعامل مع مخالفات الاختبارات النهائية من الإبلاغ السري إلى الإحالة القانونية، وتشمل الطلبة والكوادر والقائمين على أعمال الاختبارات، ومن هم خارج الملاك، والعاملين بالمدارس الخاصة.

آليات تفصيلية للتبليغ

وتفصيلاً، حددت وزارة التربية والتعليم، في دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، الذي اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، آليات تفصيلية للتبليغ والتعامل مع حالات الغش والإخلال بنظام الاختبارات، مخصصاً خمس قنوات رئيسة للتعامل مع الوقائع، بحسب صفة المخالف وطبيعة الحالة.

وتتعلق القناة الأولى بالمخالفات المرتكبة من قبل القائمين على أعمال الاختبارات، إذ تُبلَّغ إدارة المدرسة أو المدير بالواقعة، ويُعد تقرير رسمي بشأنها قبل إحالتها إلى الكادر المدرسي للتحقق من ثبوت المخالفة، وبعد استكمال الإجراءات، يحيل الفرع المدرسي الحالة إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، التي تتولى بدورها تحويلها إلى إدارة رأس المال البشري لاتخاذ الجزاءات الإدارية المناسبة بحق الموظف المخالف، أما إذا انطوت الواقعة على شبهة جريمة جزائية، فتُحال إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المختصة.

إبلاغ سري عن الغش

وتختص القناة الثانية بالإبلاغ السري عن حالات الغش أو الإخلال بنظام الاختبارات، حيث وفرت الوزارة وسائل عدة، تشمل رابطاً إلكترونياً مخصصاً، والبريد الإلكتروني لإدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، إضافة إلى الرقم المجاني 80037322، ويشترط أن يتضمن البلاغ البيانات المطلوبة والوثائق الداعمة، قبل أن تتولى لجنة مختصة دراسة الحالة والتحقق منها، وفي حال ثبوت المخالفة على موظف، تُحال إلى إدارة رأس المال البشري أو الشؤون القانونية بحسب طبيعتها، بينما تُحال المخالفة المرتكبة من طالب إلى الفرع المدرسي لاستكمال الإجراءات وفق لائحة إدارة السلوك الطلابي.

داخل قاعة الاختبار

أما القناة الثالثة فتُعنى بحالات الغش أو الإخلال، التي تُضبط داخل قاعة الاختبار، حيث يلتزم المراقب الأول بإبلاغ المراقب الثاني فوراً، وتوثيق الواقعة وجمع الأدلة اللازمة، بما يشمل الملاحظات أو الصور أو أي مستندات داعمة.

كما يُنقل الطالب المشتبه فيه إلى قاعة أخرى تحت الإشراف، مع إخطار الجهة التنظيمية المختصة في المدرسة للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، ويُستكمل ذلك بإعداد «تقرير حالة غش أو مخالفة امتحانية»، وإبلاغ ولي الأمر وتوقيعه على التقرير، ثم تطبيق لائحة السلوك الطلابي، وإحالة الحالة إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة لاعتماد القرار النهائي.

خارج الملاك الوظيفي

وفي القناة الرابعة، الخاصة بالمخالفين من خارج الملاك الوظيفي، تتولى إدارة المدرسة التحقق من الواقعة وإحالتها إلى إدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، قبل تحويلها إلى إدارة الشؤون القانونية التي تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة، وتخاطب الجهات المختصة إذا تبين وجود شبهة جريمة جزائية.

تقارير عن أي مخالفة

أما القناة الخامسة فتشمل القائمين على أعمال الاختبارات في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، حيث يُرفع تقرير عن أي مخالفة أو إخلال يتم رصده إلى الجهات المختصة في الوزارة وإدارة التقييم وقياس أداء الطلبة، بما يضمن توحيد الرقابة والإجراءات الامتحانية في جميع المدارس المطبقة للمنهاج الوزاري.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً رقابياً صارماً، يهدف إلى إغلاق منافذ التلاعب، وتعزيز مسؤولية جميع الأطراف داخل منظومة الاختبارات، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، عبر منظومة واضحة للتبليغ والتحقيق والمحاسبة.

مهام ومشروعات ختامية

وفي سياق متصل، يتقدم طلبة الصفوف من الخامس إلى الـ12 لامتحانات مواد المجموعة (A)، فيما أُنجزت المهام والمشروعات الختامية لمواد المجموعة (B) خلال الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، وفي المقابل يُطبَّق التقييم الختامي المدرسي (SSA) على طلبة الصفين الثالث والرابع في جميع المواد الدراسية، بديلاً عن الاختبارات المركزية لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026.

وبحسب الموجهات العامة لامتحانات نهاية العام، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تطبق الاختبارات إلكترونياً للصفوف من الخامس وحتى الـ12 في جميع المسارات، وذلك في المدارس الحكومية والخاصة من خلال الحضور الواقعي في المدرسة.

اختبار كتابيّ إلكترونيّ

ومن المقرر أن يُطبق اختبار كتابي إلكتروني لمادة اللغة الإنجليزية للصف الـ12، وعلى جميع الطلبة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة خلال فترة تأدية الاختبارات.

وشددت الموجهات على عدم السماح بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية من قبل المعلمين، على أن يؤدي طلبة الصف الـ12 المسجلون في المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، جميع اختباراتهم في مدارس التعليم العام الحكومية، مع مراعاة التوزيع المكاني، وبإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي قطاع العمليات المدرسية.

توقيت الامتحان وزمنه

تبلغ مدة الامتحان ساعتين كاملتين لجميع المواد ولطلبة مختلف المسارات، وتبدأ في الساعة 12:00 ظهراً وتنتهي في الساعة 2:00، بما يتيح للطلبة الوقت الكافي للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعة إجاباتهم، ويُستثنى من ذلك اختبار اللغة الإنجليزية، إذ يُقسم إلى جزأين: الكتابة لمدة ساعة ونصف (12:00–1:30)، والقراءة لمدة ساعة (1:30–2:30).

• عدم السماح للمعلمين بقراءة أسئلة الاختبارات المركزية للطلبة.

• طلبة «الـ12» في المدارس الخاصة يؤدون اختباراتهم في «الحكومية».