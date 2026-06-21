قبل الامتحانات النهائية.. المدارس تضع 15 توصية لأولياء الأمور لتعزيز جاهزية الأبناء

كثّفت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم حملاتها التوعوية الموجهة لأولياء الأمور قبيل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، عبر إصدار أدلة إرشادية متكاملة تضمنت حزمة من التوجيهات الأكاديمية والنفسية والتقنية، بهدف تعزيز جاهزية الطلبة وتهيئة بيئة منزلية داعمة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج في الاختبارات النهائية.

تجنب التهديد والتخويف

وتضمنت الأدلة الإرشادية التي عممتها المدارس على أولياء الأمور والطلبة واطلعت عليها "الإمارات اليوم"، 15 توجيهاً رئيساً، أبرزها: توفير بيئة منزلية هادئة ومحفزة بعيداً عن المشتتات، واختيار أوقات مناسبة للمذاكرة، وإشعار الأبناء بأن الدراسة فرصة للنجاح وليست وسيلة للعقاب، وتجنب التهديد والتخويف أو ممارسة الضغوط النفسية عليهم خلال فترة الاختبارات.

أوصت المدارس بضرورة منح الطلبة فترات راحة منتظمة بين جلسات المذاكرة، والحرص على حصولهم على قسط كافٍ من النوم، والابتعاد عن السهر، إضافة إلى تناول وجبة الإفطار قبل التوجه إلى المدرسة في أيام الامتحانات، لما لذلك من أثر مباشر في رفع مستويات التركيز والانتباه.

جاهزية البرامج والمتطلبات

ودعت أولياء الأمور إلى التأكد من شحن أجهزة الحاسوب المحمولة قبل موعد الاختبار، ومتابعة جاهزية البرامج والمتطلبات التقنية اللازمة للاختبارات الإلكترونية، فضلاً عن الحد من استخدام الهواتف المحمولة والتلفاز في مكان المذاكرة حتى لا تتحول إلى عوامل تشتيت تؤثر في تحصيل الطلبة.