استعداداً للامتحانات النهائية.. الاثنين والثلاثاء للتعلّم الذاتي والمراجعات المنزلية للطلبة

أبلغت إدارات مدارس حكومية وخاصة تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة بعدم اشتراط حضور الطلبة إلى المدرسة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 22 و23 يونيو الجاري، مؤكدة أن هذه الفترة خُصصت لدعم جاهزية الطلبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وتمكينهم من استثمار الوقت في المراجعة المنظمة، والتعلّم الذاتي، وإنجاز الأنشطة التعليمية من المنزل.

وشددت المدارس في تعميمات موجهة إلى أولياء الأمور أطلعت عليها "الإمارات اليوم"، على أن عدم اشتراط الحضور لا يعني تعطيل الاستعدادات الدراسية، بل يهدف إلى منح الطلبة مساحة زمنية مركزة لإعادة ترتيب أولوياتهم الأكاديمية، ومراجعة الدروس، وتنظيم الوقت، والاستعداد للاختبارات النهائية التي تنطلق 24 يونيو الجاري وتستمر حتى 3 يوليو المقبل لطلبة الصفوف من الخامس حت6 الثاني عشر، بصورة أكثر فاعلية وهدوءاً.

وأكدت الإدارات المدرسية استمرار استقبال الطلبة الراغبين في الحضور خلال هذين اليومين، للاستفادة من برامج الدعم الأكاديمي، والمراجعات التعليمية، والأنشطة التربوية المناسبة، وذلك ضمن بيئة تعليمية آمنة وتحت إشراف الكوادر المدرسية، ووفق الإمكانات المتاحة في كل مدرسة.

ودعت المدارس أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم خلال فترة البقاء في المنزل، ومساعدتهم على إعداد جدول يومي واضح للمراجعة، والحد من المشتتات، وتشجيعهم على الالتزام بالتعلم الذاتي، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والنفسية قبل انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي.

وأوضحت إدارات مدرسية أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الطلبة خلال المرحلة الأخيرة من العام الدراسي، وتوفير بدائل مرنة تراعي احتياجاتهم المختلفة، سواء عبر الدراسة المنزلية المنظمة أو الحضور الاختياري للاستفادة من الدعم المباشر داخل المدرسة.