جامعات تنظّم تجارب تفاعلية تساعد الطلبة على اختيار مسارات مهنية مستقبلية

تعكف جامعات حالياً على تنظيم أيام مفتوحة وجولات تعريفية وعروض تشجيعية، تتضمن خصومات ومنحاً دراسية تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية، وتتضمن الأيام المفتوحة تجارب تفاعلية مصممة لاستقطاب الطلبة ومساعدتهم على استكشاف تخصصات أكاديمية ومسارات مهنية مستقبلية، والتعرّف إلى اتجاهات سوق العمل والمهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، وشملت التخصصات المطروحة طب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الصحية والتغذية، والهندسة بمختلف فروعها، والفنون والعمارة والتصميم الداخلي، والذكاء الاصطناعي، والاتصال والإعلام والصناعات الإبداعية، وإدارة الأعمال، والقانون، والآداب، والتربية، وعلم النفس، وعلوم البيانات، وغيرها من التخصصات المستقبلية.

وأكد مسؤولو التسجيل أن الفعاليات التعريفية التي تنظمها الجامعات تركز على الإجابة عن التساؤلات الرئيسة التي تشغل الطلبة وأولياء الأمور عند اختيار التخصص الجامعي، موضحين أن العديد من الجامعات استحدث تخصصات جديدة تواكب التحولات في سوق العمل. وأشاروا إلى أن التحديثات تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المطلوبة في المستقبل، وضمان مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات التوظيف المتغيرة، لافتين إلى أن الإعلانات والحملات الترويجية التي أطلقتها الجامعات مع قرب انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2025-2026 التي تنطلق 24 يونيو الجاري وتستمر حتى الثالث من يوليو المقبل، تشهد حالة من التنافس لاستقطاب الخريجين، وذلك عبر مجموعة من المحفزات، شملت تقديم منح دراسية وخصومات على الرسوم بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الطلبة والطالبات.

وأعلنت جامعة أبوظبي، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منح دراسية تراوح بين 25 و50%، إضافة إلى الحصول على إعفاء بقيمة 3000 درهم عند التسجيل لفصل خريف 2026–2027 خلال الأسبوع المفتوح، مع الاستفادة من خطط دفع مرنة.

كما نظّمت جامعة العين، الخميس الماضي 18 يونيو، في مقرها بأبوظبي، اليوم المفتوح للطلبة للتعرّف إلى تخصصاتها المتنوعة، والالتقاء بأعضاء الهيئة التدريسية، وطرحت خلاله عروضاً حصرية، شملت إعفاءً بنسبة 100% من رسوم التقديم، ومنحاً دراسية تصل إلى 50%، وتضمنت الفعاليات «يوم الاستكشاف»، حيث خاض الطلبة تجربة تفاعلية، أتاحت لهم استكشاف بيئة التعلم الجامعية، والتعرف إلى التطبيقات العملية لمجالي الصيدلة والتغذية.

ودعت جامعة المدينة عجمان الطلبة وذويهم للانضمام إلى الأسبوع المفتوح التي تنظمه في حرم الجامعة، واكتشاف مجموعة واسعة من الفرص الأكاديمية، للاستفادة من منح دراسية تصل إلى 50%، وإعفاء كامل من رسوم القبول، ولقاء أعضاء الهيئة التدريسية ومستشاري القبول، وجولة في المرافق التعليمية الحديثة، إضافة إلى التعرّف إلى البرامج الأكاديمية والمسارات المهنية.

وحثت جامعة ليوا الطلبة على الاستفادة من إعفاءات تصل إلى 40% من الرسوم الدراسية، إلى جانب منح دراسية قد تبلغ 50%، مشيرة إلى استمرارها في استقبال طلبات التسجيل للفصل الدراسي الصيفي 2026. وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة عن تقديم منح دراسية للطلبة بناءً على التفوق الأكاديمي، تشمل إعفاءات وتخفيضات متفاوتة على الرسوم الدراسية.