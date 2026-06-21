بذرة ذكية داخل الجسم لعلاج الألم المزمن واضطرابات الحركة

طوّر فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي جهازاً طبياً صغيراً قابلاً للحقن، يقدم نهجاً جديداً لعلاج الألم المزمن واضطرابات الحركة من خلال التحكم في نشاط الأعصاب بدقة دون الحاجة إلى جراحة أو بطاريات أو أسلاك، ما يوفر طريقة أبسط وتدخلاً جراحياً أقل في علاج الحالات العصبية.

وبفضل صغر حجمه الذي يبلغ حجم بذرة صغيرة، يمكن حقن الجهاز في الجسم بإبرة عادية بالقرب من العصب المستهدف، حيث يصدر إشارات كهربائية وفق المواصفات المرغوبة التي تؤثر على نشاط العصب. ويتم التحكم في الإشارات الكهربائية التي يرسلها الجهاز لاسلكياً من خارج الجسم، ما يسمح للأطباء أو المرضى بضبط نشاطه في وقت الحاجة.

ويقدم الابتكار بديلاً يجمع بين الدقة في استهداف العصب المرغوب فيه والحد الأدنى من التدخل الجراحي، وتأتي هذه التقنية الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لتعزز الخيارات العلاجية المتاحة للحالات العصبية، التي قد تشمل زراعة أجهزة طبية أو استخدام الأدوية وفقاً للحالة واحتياجات المريض. وقال الأستاذ المساعد في الهندسة الحيوية بالجامعة، خليل رمادي: «يمثل هذا العمل تحولاً في كيفية تعاملنا مع الحالات المتعلقة بالأعصاب، فبهذا الجهاز الذي يمكن حقنه، نتفادى عملية الزرع لنجعل هذه العلاجات أبسط وأكثر أماناً وأكثر سهولة، مع الحفاظ على التحكم الدقيق في نشاط الأعصاب».