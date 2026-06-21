جامعة الإمارات تدعم مشاريع الطلبة البحثية بـ «برنامج أبحاث النخيل»

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة برنامج «أبحاث النخيل ومنتجاتها»، لدعم البحوث والابتكارات الطلابية المرتبطة بالنخيل ومنتجاته، وتحويل الموارد المحلية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة، وتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، بما يسهم في إنتاج أبحاث وبراءات اختراع ذات قيمة مضافة، كما يتيح البرنامج تمويل ما يصل إلى 10 مشاريع بحثية سنوياً، بمشاركة أعضاء هيئة تدريس وطلبة البكالوريوس ضمن فرق بحثية تمتد أعمالها على مدى 10 أشهر.

وتم إطلاق البرنامج ضمن فعاليات معرض «أبحاث النخيل ومنتجاته» الذي نظّمته بالتعاون مع الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كما استعرضت الجامعة مجموعة من المشاريع البحثية والابتكارات التي طورها أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثون، والتي تضمنت حلولاً تقنية متقدمة في مجال الزراعة الذكية، من أبرزها نظام للتلقيح الذكي للنخيل يعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلم العميق، وإنتاج السليلوز البكتيري بعمليات متكاملة، وأعلاف الدواجن المستدامة المستندة إلى مكونات عضوية، إضافة إلى تصميمات معمارية مبتكرة مستوحاة من النخيل، وتطوير مواد حيوية ومركبات رغوية مستدامة من مخلفاته.

كما عرض الباحثون مشاريع في مجالات الاستدامة والطاقة والاقتصاد الدائري، شملت مواد مركبة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، وإعادة تدوير سعف النخيل لاستخدامه في أنظمة التبخير الشمسي لتحلية المياه، وحلولاً لمعالجة المياه المالحة في عمليات الاستخلاص المعزز للنفط، وتقنيات لتحويل الكتلة الحيوية الصحراوية إلى طاقة، وتطوير تطبيقات للطب النانوي الذكي من مخلفات التمور، وإنتاج جلود حيوية مستدامة من مخلفات أشجار النخيل.