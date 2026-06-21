سؤال وجواب

تساءل طلبة: هل توجد مؤسسات تعليمية تغطي رسومها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ وما الجهة المختصة بقبول أو رفض طلب الالتحاق بالجامعة؟

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها توفر بعثات دراسية للطلبة المواطنين المؤهَّلين لاستكمال دراستهم في الخارج، أما بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فتُحدد كل مؤسسة تعليمية آلية الدعم المالي أو تغطية الرسوم الدراسية وفقاً لسياساتها الداخلية. وقد تقدم الجامعات منحاً دراسية أو برامج مساعدات مالية للطلبة المستوفين شروط القبول والمعايير المحددة لديها.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات التعليم العالي هي المسؤولة عن إصدار قرارات القبول، حيث تقوم كل مؤسسة بمراجعة الطلبات وتقييم مدى استيفاء الشروط، ثم اتخاذ القرار النهائي وفقاً لمعاييرها ومواعيدها الخاصة بعملية القبول.