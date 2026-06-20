للمواطنين والمقيمين.. وزارة التربية تطرح برنامج "استعداد" لطلبة المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التسجيل أمام طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، والمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة والتقنية، للمشاركة في برنامج «سفراؤنا الوطني – استعداد»، الذي تنفذه الوزارة افتراضياً بالتعاون مع عدد من الجامعات الرائدة في دولة الإمارات خلال الإجازة الصيفية لعام 2026، وذلك بهدف تنمية مهارات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وإعداد جيل قادر على المنافسة في مجالات المعرفة والاقتصاد المستقبلي.

وحددت الوزارة فترة تنفيذ البرنامج من 6 إلى 24 يوليو المقبل، بواقع 3 ساعات يومياً، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، باستثناء يومي السبت والأحد، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية عن بُعد، تجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي والإثراء المعرفي.

وأكدت الوزارة، أن البرنامج يستهدف طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر من المواطنين والمقيمين في المدارس الحكومية والخاصة والتقنية على مستوى الدولة، بشرط ألا يقل المعدل الأكاديمي العام للطالب عن 90%، بما يشمل المواد العلمية واللغة الإنجليزية، مع ضرورة إرفاق آخر كشف درجات، بحيث يوضح اسم الطالب، وصفه الدراسي، ومدرسته عند التسجيل.

كما اشترطت الوزارة التزام الطلبة بالحضور اليومي طوال فترة البرنامج، والمشاركة الفاعلة في الأنشطة والمهام التدريبية المقررة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من المحتوى الأكاديمي والمهاري الذي يطرحه.

وحول المعلمين، أوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف معلمي المواد العلمية للصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة والتقنية، من المواطنين والمقيمين، بشرط إجادة اللغة الإنجليزية بصورة تامة، والمشاركة في البرنامج بصفتهم متدربين ومشرفين على الطلبة في الوقت نفسه، إلى جانب الالتزام بأداء جميع المهام المطلوبة.

ويتضمن برنامج «استعداد» 3 مسارات رئيسة، تم تصميمها بما يواكب التوجهات الوطنية في بناء القدرات البشرية وتمكين الطلبة من مهارات المستقبل، وتشمل: مسار البحث العلمي، والمسار الإثرائي، ومسار الابتكار وريادة الأعمال، إذ توفر هذه المسارات فرصاً متقدمة للطلبة لاكتساب خبرات أكاديمية ومهارية في مجالات التفكير العلمي والابتكار والتصميم وحل المشكلات والعمل الجماعي.

ويأتي البرنامج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم، لتعزيز جاهزية الطلبة للمرحلة الجامعية، وتوسيع مداركهم العلمية والمهنية، وربطهم بخبرات أكاديمية متخصصة من مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، وصقل قدراتها في المجالات العلمية والتكنولوجية والابتكارية.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة إلى استكمال إجراءات التسجيل قبل 25 يونيو الجاري، مؤكدة أن باب التسجيل سيغلق فور اكتمال العدد المستهدف، ولن يتم قبول أي طلب ليس فيه كشف الدرجات المطلوب وفق آخر شهادة دراسية متاحة للطالب.