«التربية»: 14 يوليو آخر موعد للتسجيل في «الإمارات للعالم الشاب» و15 سبتمبر لـ«المبتكرون الصغار»

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (NSTI) 2026، الذي تنظمه بالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة خلال شهر نوفمبر المقبل، إذ حددت 14 يوليو آخر موعد للتسجيل في مسابقة «الإمارات للعالم الشاب» و15 سبتمبر لـ«المبتكرون الصغار».

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور والمدارس إلى الانخراط في أكبر منصة وطنية مخصصة لعرض المشاريع العلمية والابتكارات الطلابية في دولة الإمارات.

وأكدت الوزارة عبر منصاتها الرقمية الرسمية أن المهرجان يمثل أحد أبرز الأحداث العلمية التعليمية على مستوى الدولة، إذ يوفّر بيئة تنافسية متكاملة تمكّن الطلبة من استعراض أفكارهم ومشروعاتهم البحثية والابتكارية، وتعزز ثقافة البحث العلمي والتفكير الإبداعي وريادة الابتكار بين الأجيال الناشئة.

ويضم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من المسابقات والفعاليات الموجهة لمختلف المراحل الدراسية، بدءاً من طلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، إضافة إلى مؤتمرات علمية ومهرجانات عائلية وأنشطة تفاعلية تهدف إلى نشر الثقافة العلمية في المجتمع.

وتتصدر «مسابقة الإمارات للعالم الشاب» قائمة الفعاليات الرئيسية للمهرجان، باعتبارها المسابقة العلمية الأبرز التي تستهدف طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية. ويشارك الطلبة فيها من خلال مشاريع بحثية وهندسية تُبنى وفق المنهج العلمي، ضمن أربعة مجالات رئيسية تشمل التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضية، إضافة إلى العلوم الاجتماعية والسلوكية.

كما يتضمن المهرجان «تحدي المبتكرون الصغار» المخصص لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع، بهدف اكتشاف المواهب العلمية في سن مبكرة، وتنمية مهارات الإبداع والتفكير الابتكاري وحل المشكلات والتواصل لدى الطلبة. وتنقسم المسابقة إلى ثلاث فئات عمرية، مع إمكانية ترشيح كل مدرسة ما يصل إلى خمسة طلبة في كل فئة.

وأكدت الوزارة أن المشاركة في جميع مسابقات المهرجان مجانية بالكامل، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم عبر المنصة الرسمية للمهرجان من خلال المشرف المعتمد في المدرسة، والذي يتولى استكمال بيانات الطلبة ورفع المستندات المطلوبة، بما في ذلك نماذج موافقة أولياء الأمور.

وأوضحت أن المدارس تتحمل مسؤولية توفير وسائل النقل للطلبة المشاركين، وتعيين مشرفين مرافقين لضمان سلامتهم خلال مراحل المشاركة المختلفة، داعية الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على الأدلة التنظيمية الخاصة بكل مسابقة لمعرفة شروط وآليات التسجيل والمشاركة.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ ثقافة الابتكار والبحث العلمي بين الطلبة، وإعداد جيل قادر على قيادة اقتصاد المعرفة والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، انسجاماً مع توجهات الدولة في بناء منظومة تعليمية متقدمة قائمة على الإبداع والتميز العلمي.