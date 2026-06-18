مدارس تعتمد تصاريح خروج لطلاب "السيارات الخاصة" خلال أيام الامتحانات

اتخذت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، إجراءات تنظيمية جديدة لضبط حركة خروج الطلبة خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، عبر اعتماد بطاقات تصاريح خاصة للطلاب الراغبين في مغادرة المدرسة باستخدام السيارات الخاصة خلال أيام الامتحانات، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة وضمان تسليم الطلبة لأولياء أمورهم أو الأشخاص المخولين رسمياً باستلامهم.

وأبلغت إدارات مدرسية أولياء الأمور عبر تعميمات اطلعت عليها "الإمارات اليوم" بضرورة استكمال إجراءات إصدار تصريح الخروج المؤقت قبل انطلاق الاختبارات النهائية للعام الدراسي الجاري 2025-2026، من خلال طباعة البطاقة المخصصة، وإرفاق صورة شخصية للطالب أو الطالبة، وتوقيع ولي الأمر عليها، مع إلزام الطلاب بحمل التصريح يومياً طوال فترة الاختبارات الممتدة من 24 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل، لإبرازه عند مغادرة الحرم المدرسي.

وأكدت المدارس أن التصريح يركز على تنظيم عمليات الانصراف خلال فترة الامتحانات التي تشهد عادة مغادرة أعداد كبيرة من الطلبة في أوقات متقاربة، بما يسهم في تعزيز الانسيابية المرورية أمام المدارس، والحد من أي حالات خروج غير مصرح بها، وضمان التحقق من هوية الأشخاص المخولين باصطحاب الطلبة.

وبحسب النماذج المعتمدة، التي اطلعت عليها "الإمارات اليوم"، تتضمن بطاقة التصريح بيانات الطالب أو الطالبة والصف الدراسي والشخص المصرح له بمرافقتها عند الخروج، إضافة إلى توقيع ولي الأمر وصورة شخصية للطالبة، بما يوفر وسيلة تحقق مباشرة للهيئات الإدارية والأمنية المكلفة بتنظيم حركة الانصراف.

وشددت الإدارات على أن حمل البطاقة بشكل يومي يعد شرطاً أساسياً للاستفادة من خدمة الخروج بالسيارة الخاصة خلال فترة الاختبارات، داعية أولياء الأمور إلى استكمال البيانات المطلوبة بدقة وتسليمها في الوقت المحدد لتجنب أي تأخير أو إرباك أثناء عملية الانصراف.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعدادات المدارس لاختبارات نهاية العام، التي تشهد تطبيق حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى توفير بيئة اختبارية آمنة ومنظمة، تشمل تنظيم دخول الطلبة وخروجهم، وإدارة حركة المركبات أمام المدارس، وتسهيل عمليات الاستلام والتسليم بما يحافظ على سلامة الطلبة ويضمن انسيابية العمل المدرسي خلال فترة الامتحانات.

وأكدت المدارس أن هذه الخطوة تندرج ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية والتنظيمية التي يتم تطبيقها خلال موسم الاختبارات، لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور ورفع مستويات الأمن والسلامة للطلبة، وضمان مغادرتهم الحرم المدرسي وفق آليات موثقة ومعتمدة رسمياً.