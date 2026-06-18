«سلالم النجاح».. مبادرة لتمكين طلبة 9 مدارس حكومية قبل الامتحانات النهائية

أعلنت مدارس نطاق 2.5 التابعة لوزارة التربية والتعليم عن إطلاق مبادرة «سلالم النجاح»؛ في إطار الاستعدادات المكثفة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، مستهدفة طلبة الحلقتين الثانية والثالثة عبر برنامج متكامل من المراجعات الأكاديمية والحصص الإثرائية والنماذج التدريبية، بهدف رفع جاهزية الطلبة وتعزيز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة في الاختبارات النهائية المقرر لها الفترة من 24 يونيو الجاري حتى 3 يوليو المقبل.

وتشمل المبادرة 9 مدارس حكومية تضم: روضة ومدرسة نعمة، الشيم، حصة بنت محمد، طحنون بن محمد، الروضة الشرقية، الظاهر المشتركة، الظاهر حلقة 3، أم غافة، ومبزرة الخضراء، بإشراف مدير النطاق علي البدواوي، حيث تم إعداد خطة شاملة تجمع بين الدعم الأكاديمي والتوجيه التربوي، وتوفير مصادر مراجعة متنوعة تخدم مختلف المراحل الدراسية.

كفاءة متميزة

ووفقاً للمبادرة، التي اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها، تتضمن «سلالم النجاح» أربعة محاور رئيسة تشمل الحصص الإثرائية التي يقدمها معلمون ومعلمات من ذوي الكفاءة المتميزة، إلى جانب توفير هياكل الاختبارات وجداول المواصفات والنماذج التدريبية التي تحاكي طبيعة الأسئلة المتوقعة، بما يساعد الطلبة على فهم آليات التقييم والاستعداد لها بصورة أكثر فاعلية. كما تتيح المبادرة أدلة إرشادية متخصصة تتناول سياسة التقييم، وإجراءات مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات، والجداول الزمنية للاختبارات النهائية، فضلاً عن الهياكل المعتمدة لجميع المواد الدراسية.

الاستعداد الذكي للاختبارات

وركزت المبادرة على تنمية مهارات الاستعداد الذكي للاختبارات، من خلال تقديم مجموعة من الإرشادات التربوية التي تحث الطلبة على تنظيم الوقت، وتحديد الأولويات الدراسية، والاستفادة من أساليب التعلم الحديثة مثل تقنية «البومودورو»، إضافة إلى التأكيد على أهمية المراجعة المبكرة، والابتعاد عن المشتتات، والحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة، وتعزيز الثقة بالنفس قبل دخول قاعات الامتحان.

مراجعات أكاديمية

كما وفرت المبادرة مراجعات أكاديمية منظمة تغطي الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، وشملت مواد الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، حيث تم تخصيص حصص افتراضية وإثرائية موزعة على أيام مختلفة خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 يونيو الجاري، يقدمها نخبة من المعلمين والمعلمات من المدارس المشاركة، مع التركيز على مراجعة هياكل الاختبارات، والمهارات الأساسية، والنماذج المشابهة للامتحانات النهائية.

برامج الدعم الأكاديمي

وتعكس المبادرة توجه وزارة التربية والتعليم نحو تكثيف برامج الدعم الأكاديمي خلال الأسابيع التي تسبق الاختبارات النهائية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلبة على تعزيز تحصيلهم الدراسي، ومعالجة جوانب الضعف، والاستعداد بثقة وكفاءة لخوض اختبارات نهاية العام الدراسي، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية الممكنة.