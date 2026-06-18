سندس رحاب بطلة «تحدي القراءة العربي» على مستوى «الأزهر»   

أحرزت الطالبة سندس محمد السيد رحاب لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الـ10 على مستوى الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، من بين مليونين و929 ألفاً و597 طالباً وطالبة مثلوا 9879 معهداً أزهرياً وتحت إشراف 8810 مشرفين ومشرفات.

وجاء تتويج الطالبة سندس محمد السيد رحاب، من الصف التاسع في معهد فتيات دمنهور النموذجي، التابع لمنطقة البحيرة باللقب، خلال الحفل الختامي للدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي على مستوى الأزهر الذي جرى في العاصمة المصرية في القاهرة، بحضور سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حمد عبيد الزعابي، والقائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، ومشاركة مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، إضافة إلى مسؤولين وتربويين وعدد كبير من أولياء أمور الطلبة المشاركين في تصفيات الدورة الـ10 على مستوى الأزهر الشريف.

وشارك في فئة أصحاب الهمم 3910 طلاب وطالبات، نال المركز الأول الطالب محمد الأمير زكريا رياض، من الصف السابع في «معهد الدكتور طلعت السيد الإعدادي النموذجي للبنين»، التابع لمنطقة القاهرة، كما جرى في الحفل الختامي تكريم منطقة بني سويف لنيلها المركز الأول في فئة «المشرف المتميز».

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى الأزهر الشريف 10 طلاب وطالبات، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة سندس محمد السيد رحاب، كلاً من: حسين حازم حسين من الصف التاسع في معهد شرم الشيخ النموذجي التابع لمنطقة جنوب سيناء، وحنين محمد عمر أحمد من الصف الـ12 في معهد فتيات فؤاد خميس (الشرقية)، وعبدالرحمن أحمد جمال من الصف الخامس في معهد كفر الشيخ خليل الابتدائي (المنوفية)، وجنى مؤمن السيد إبراهيم من الصف الـ10 في معهد فتيات سموحة النموذجي (الإسكندرية)، ورقية وائل علي الطنجه من الصف الـ11 في معهد فتيات قلين الثانوي (كفر الشيخ)، ومي خالد محمد عبدالرحمن من الصف الثامن في معهد (ف دميرة ع/ ث) فتيات دميرة الإعدادي الثانوي (الدقهلية)، وهبة مصطفى فؤاد من الصف الـ11 في معهد فتيات دروة الثانوي (المنيا)، وتسنيم أحمد عيد عبدالحميد من الصف السادس في معهد دار الرماد الابتدائي (الفيوم)، وعمر حسن جمال حسن من الصف الـ11 في معهد (بورسعيد بنين ع / ث) بورسعيد الإعدادي الثانوي للبنين (بورسعيد).

وثمن فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني الأهداف العظيمة لمبادرة تحدي القراءة العربي، والأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته في حياة الطلبة العرب منذ إطلاقها في العام 2015، من حيث إلهامهم لمزيد من تطوير إمكاناتهم اللغوية واهتمامهم الملموس بلغة القرآن الكريم، وزيادة معارفهم العلمية والثقافية ورفع معدلات قراءتهم اليومية.

وقال فضيلته: «سجل طلبة الأزهر الشريف من خلال مشاركتهم في الدورة الـ10 جملة من الإنجازات التي نعتز بها على صعيد التفاعل مع هذه المسابقة القرائية، والتسابق على إكمال عدد كبير من الكتب بما يفوق متطلبات التحدي، وقد شهدت هذه الدورة، بحمد الله، نتائج باهرة وكشفت عن تميز لافت لطلبة الأزهر الشريف، وهو ما تحقق بالجهود المخلصة للكوادر التعليمية في كافة المعاهد الأزهرية، والتنسيق العالي مع فرق تحدي القراءة العربي، ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) التي تبذل دائماً جهوداً مقدرة لإثراء المشهد الثقافي والتعليمي، عبر إطلاق مشاريع نوعية وتسخير إمكاناتها لخدمة اللغة العربية».

من جانبه، أشاد الدكتور فوزان الخالدي، باعتماد الأزهر الشريف رؤية بعيدة المدى لنشر ثقافة القراءة والاهتمام البالغ باللغة العربية، وتحفيز الطلاب والطالبات على المطالعة ورفع سويتهم المعرفية والثقافية، وعلى المشاركة المكثفة في دورات تحدي القراءة العربي وصولاً إلى الدورة الـ10 التي شهدت مشاركة استثنائية من طلبة ومعاهد الأزهر الشريف.

وقال: «تعبّر المشاركة الواسعة لطلبة الأزهر الشريف في الدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي ونجاح التصفيات النهائية عن حرص الأزهر الشريف على تقديم الإضافة النوعية في كل دورة جديدة من التحدي، وهو ما شهدناه خلال منافسات الدورة الـ10، حيث أظهر المشاركون كفاءة عالية في الاستيعاب، وتسابقاً على إكمال أكبر عدد ممكن من الكتب خلال مراحل التصفيات التي اتسمت بندية كبيرة، وتفاعلاً لافتاً من الأسرة التعليمية في الأزهر الشريف وذوي الطلاب والطالبات المشاركين في هذا السباق المعرفي».

• محمد رياض يحرز المركز الأول في فئة أصحاب الهمم، من بين 3910 طلاب وطالبات.