عقوبات الغش بامتحانات الفصل الثالث: صفر في المادة الدراسية للمخالفة الأولى وبجميع المواد عند التكرار

مع اقتراب انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2025-2026، شددت إدارات المدارس الحكومية والخاصة على تطبيق إجراءات تأديبية صارمة بحق الطلبة المخالفين لأنظمة الاختبارات، مؤكدة أن الغش أو الشروع فيه أو مساعدة الآخرين أثناء الامتحانات قد يترتب عليه رسوباً مباشراً في المادة الدراسية، فيما تصل العقوبة عند تكرار المخالفة إلى رصد درجة «صفر» في جميع المواد الدراسية والحرمان من دخول امتحانات الإعادة.

وعممت المدارس دليل مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات المعتمد من وزارة التربية والتعليم، على الطلبة واولياء الأمور، إذ أكد الدليل الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم" أن المخالفات تشمل 5 أنواع أبرزها: إفشاء محتوى الاختبار أو تسريبه داخل أو خارج قاعات الامتحان، وإتلاف أوراق الإجابة عمداً، والغش أو تقديم المساعدة للآخرين بأي وسيلة كانت، إضافة إلى حيازة أو استخدام وسائل أو أدوات غير مصرح بها داخل قاعة الاختبار، وانتحال الشخصية أو التلاعب بالوثائق الرسمية الخاصة بالمدرسة أو الامتحانات، إلى جانب أي ممارسات أخرى تمثل إخلالاً بنظام الاختبارات.

وبحسب الإجراءات التأديبية المعتمدة ضمن تفاصيل الدليل، فإن الطالب الذي يرتكب مخالفة للمرة الأولى يتعرض لحسم 12 درجة من السلوك، ورصد درجة «صفر» في المادة الدراسية محل المخالفة، سواء كان الغش مباشراً أو بالمشاركة مع الآخرين أو عبر إتلاف ورقة الإجابة عمداً، مع حرمانه من دخول امتحان الإعادة للمادة نفسها، فضلاً عن استدعاء ولي الأمر فوراً لإبلاغه بالمخالفة والتوقيع على الإنذار والقرار الصادر بحق الطالب.

وأكدت الضوابط أن العقوبات تصبح أكثر صرامة عند تكرار المخالفة، إذ يتم حسم 12 درجة إضافية من السلوك، ورصد درجة «صفر» في جميع المواد الدراسية التي يتقدم لها الطالب، مع حرمانه من دخول امتحانات الإعادة، واستدعاء ولي الأمر للتوقيع على الإنذار والقرار، إضافة إلى إحالة الطالب إلى برامج «تقويم السلوك» بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق طبيعة الحالة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم، للحفاظ على نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة، وترسيخ قيم الأمانة الأكاديمية والانضباط المدرسي، خصوصاً خلال فترة الاختبارات النهائية التي تشهد متابعة دقيقة من إدارات المدارس واللجان الامتحانية.

ودعت إدارات مدرسية الطلبة إلى الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للاختبارات، والتأكد من عدم اصطحاب أي أدوات أو وسائل غير مصرح بها إلى قاعات الامتحان، والتركيز على الاستعداد الأكاديمي والمراجعة المنظمة بدلاً من اللجوء إلى أي ممارسات قد تعرضهم لعقوبات تأديبية تؤثر في نتائجهم ومسيرتهم الدراسية.

كما حثت أولياء الأمور على توعية أبنائهم بخطورة مخالفات الغش وما يترتب عليها من آثار أكاديمية وسلوكية، مؤكدة أن الالتزام باللوائح والتعليمات يعد الضمانة الأساسية لاجتياز الامتحانات في أجواء عادلة ومنظمة تعكس مبدأ الاستحقاق والجدارة.