"التربية": 4 فئات يحق لها أداء الاختبارات عن بُعد وفق ضوابط

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموح لها بأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026 (عن بُعد)، إلى جانب ضوابط اختبارات الإعادة لطلبة الصفوف من الرابع حتى الثاني عشر، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الاستثناءات تخضع لشروط وإجراءات تنظيمية وموافقات مسبقة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

وأوضحت الوزارة عبر الدليل الإرشادي لسيــاسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي الجاري 2025-2026، أن أداء الاختبارات عن بُعد يقتصر على أربع فئات رئيسية تشمل الطلبة من أصحاب الهمم الذين تحول ظروفهم الصحية أو التعليمية دون التقدم للاختبارات حضورياً، وذلك بعد اعتماد الحالة من إدارة المدرسة.

وأضافت: "كما تشمل الفئات المستفيدة الطلبة الذين يخضعون للعلاج أو يمرون بحالات مرضية داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم ما يثبت الحالة والحصول على موافقة إدارة المدرسة وفق الإجراءات المعتمدة".

وأشارت إلى أن الطلبة الموجودين خارج الدولة لأسباب مقبولة يمكنهم التقدم للاختبارات عن بُعد، بعد استيفاء المتطلبات والحصول على موافقة مسبقة من إدارة المدرسة، بما يضمن استمرارهم في المسار الدراسي وعدم تأثر تحصيلهم الأكاديمي.

وتضم الفئات المستثناة كذلك الطلبة الموجودين في مراكز احتجاز الأحداث القاصرين، حيث تتيح لهم الأنظمة التعليمية استكمال متطلبات التقييم والاختبارات بعد التنسيق والحصول على موافقة الجهات المختصة وإدارة المدرسة.

وفيما يتعلق باختبارات الإعادة، أكدت الوزارة أن الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر الذين لم يستوفوا شروط الاجتياز في أي مادة من مواد المجموعة (A)، يحق لهم التقدم لاختبار إعادة واحد فقط لكل مادة لم يحققوا فيها متطلبات النجاح.

وبينت أن نظام الإعادة يمنح الطالب فرصة واحدة فقط لتحسين وضعه الأكاديمي واستكمال متطلبات النجاح، وذلك ضمن الجداول الزمنية المعلنة لاختبارات الإعادة عقب صدور النتائج النهائية.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات التقييم والاختبارات وفق ضوابط واضحة وموحدة، وضمان مراعاة الحالات الإنسانية والاستثنائية دون الإخلال بمتطلبات النزاهة الأكاديمية ومعايير التقييم المعتمدة في المدارس الحكومية.