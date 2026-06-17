«التربية»: 3 يوليو إسدال الستار على العام الدراسي للطلبة.. و18 منه بدء الإجازة الصيفية للمعلمين

كشفت وزارة التربية والتعليم عن الجدول الزمني المعتمد للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026، محددةً يوم 3 يوليو المقبل موعداً لآخر يوم دراسي للطلبة، فيما يبدأ الكادران الإداري والتعليمي والفني إجازتهم الصيفية اعتباراً من 18 يوليو.

وتضمن الجدول مواعيد الاختبارات النهائية والتعويضية واختبارات الإعادة، إلى جانب فترات إعلان النتائج والتدريب التخصصي للكوادر التعليمية والإدارية، وصولاً إلى ختام العام الدراسي وانطلاق الإجازة الصيفية.

اختبارات نهائية

وتفصيلا، أفادت الوزارة عبر الجدل الزمني المعتمد الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، بأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث تبدأ يوم 24 يونيو وتستمر حتى 3 يوليو 2026، لتشكل المحطة الختامية للعام الدراسي الحالي، على أن يكون يوم 3 يوليو آخر يوم أكاديمي للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطق المنهاج الوزاري.

وبحسب الخطة الزمنية، تنطلق الاختبارات التعويضية للفصل الدراسي الثالث خلال الفترة من 6 إلى 9 يوليو للطلبة الذين لديهم أعذار معتمدة حالت دون تقدمهم للاختبارات النهائية، فيما يتم تحليل النتائج وإصدارها يومي 12 و13 يوليو، تمهيداً لاعتمادها وإعلانها رسمياً.

اختبارات الإعادة

وحددت الوزارة الفترة من 14 إلى 17 يوليو موعداً لاختبارات الإعادة للطلبة المستحقين، على أن يتم تحليل نتائج الإعادة وإصدارها في 20 يوليو، بما يضمن استكمال جميع الإجراءات الأكاديمية الخاصة بالعام الدراسي الجاري.

وفي جانب التطوير المهني، خصصت الوزارة الفترة من 13 إلى 17 يوليو لتنفيذ برامج التدريب التخصصي للكادرين الإداري والتعليمي، ضمن خطط رفع الكفاءة المهنية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

إجازة الكوادر

وتبدأ الكوادر الإدارية والتعليمية والفنية إجازتها الصيفية اعتباراً من 18 يوليو 2026، بعد الانتهاء من أعمال الاختبارات، ورصد النتائج وإجراءات الإعادة والتدريب.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ التقييمات الرسمية لجميع مواد المجموعتين (A وB) طوال الفصل الدراسي وفق الأدلة الإرشادية المعتمدة، مع رصد النتائج وتوثيقها في النظام الإلكتروني بشكل مستمر، على أن يكتمل اعتمادها قبل نهاية العام الدراسي، بما يضمن دقة احتساب أداء الطلبة ونتائجهم النهائية.