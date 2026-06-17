4 مؤسسات جديدة تنضم إلى «الاعتراف التلقائي» بمؤهلات التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام أربع مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 42 مؤسسة تعليم عالٍ، في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية وتحسين رحلة الخريجين.

وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة، وفق بيان صحافي صدر عن الوزارة، أمس، كلاً من «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، و«أكاديمية الشارقة للنقل البحري»، و«كلية الإمام مالك للشريعة والقانون»، و«معهد روتشستر للتكنولوجيا دبي»، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.

وقالت وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، أماني البناي: «تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ومن دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية».

وأفادت بأن الخدمة سجلت حتى الآن تنفيذ 20 ألفاً و255 طلباً عبر مبادرة الاعتراف التلقائي، التي تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.

وأكدت أن الوزارة تواصل العمل على توسيع نطاق المبادرة تدريجياً، حيث تستهدف الخدمة 102 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 41% مع انضمام 42 مؤسسة إلى الخدمة حتى الآن.