ميار عثمان بطلة «تحدي القراءة العربي» في مصر

تَوَّج تحدي القراءة العربي الطالبة ميار محمد رجب عثمان بطلة لدورته الـ10 على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية من بين 17 مليوناً و616 و289 طالباً وطالبة شاركوا في التصفيات، ومثلوا 30 ألفاً و589 مدرسة تحت إشراف 41 ألفاً و505 مشرفين ومشرفات.

وجاء تتويج الطالبة ميار محمد رجب عثمان، من الصف الخامس في مدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية، التابعة لمنطقة كفر الشيخ، باللقب خلال الحفل الختامي للدورة الـ10 من تحدي القراءة العربي، الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، عبدالباسط محمد المرزوقي، ومستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمبادرات الرئاسية في جمهورية مصر العربية، الدكتور أكرم حسن، ومشاركة مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، وعدد من المسؤولين والتربويين القائمين على مبادرة تحدي القراءة العربي، والمهتمين بالشأن الثقافي في جمهورية مصر العربية، وأولياء أمور الطلبة المشاركين في التصفيات النهائية.

كما جرى خلال الحفل تكريم داليا حسانين أحمد من منطقة القليوبية بعد حصولها على لقب «المشرفة المتميزة»، ومدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية من منطقة كفر الشيخ لنيلها لقب «المدرسة المتميزة».

وفي فئة أصحاب الهمم، التي شهدت مشاركة 37 ألفاً و258 طالباً وطالبة، صعد ثلاثة طلاب إلى التصفيات النهائية، وذهب المركز الأول إلى الطالب محمد عبدالجواد عبدالنبي نجدي من الصف الـ10 في مدرسة النور للمكفوفين التابعة لمنطقة البحيرة.

قائمة المتنافسين

وتأهل إلى التصفيات النهائية على مستوى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية 10 أوائل، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة ميار محمد رجب عثمان، كلاً من: مايفن عماد وجيه عزيز نصرالله من الصف الـ10 في مدرسة الجيل الجديد الدولية الخاصة بشبين الكوم التابعة لمنطقة المنوفية، ومحمد وليد فتحي حسين من الصف الـ12 في مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية (قنا)، وندى ياسر عبدالله السيد إبراهيم فارس من الصف الـ10 في مدرسة مجدي يعقوب الثانوية (الشرقية)، ويوسف ربيع ماهر عبدالبديع من الصف الثامن في مدرسة القادة البريطانية الحديثة (المنيا)، ويوسف محمد عزقلاني إبراهيم من الصف السادس في مدرسة مصعب بن عمير الخاصة (المنيا)، وأحمد محمد عدلي سيد من الصف الـ11 في مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية للبنين (بني سويف)، وسمية هاني فرجاني محمود من الصف الـ12 في مدرسة الفائقات في العلوم والتكنولوجيا (القاهرة)، وكابر جابر سعد أبوالسعود إبراهيم من الصف الـ11 في مجمع الشهيد علي خاطر لغات بنات (الإسكندرية)، ومؤمن أحمد عز الدين من الصف الـ10 في مدرسة بهتيم الرسمية للغات (القليوبية).

مسيرة متميزة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، محمد عبداللطيف، أن مبادرة تحدي القراءة العربي قدمت على مدى 10 دورات مساهمات كبرى في إثراء المشهد الثقافي في الوطن العربي وجددت الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على بناء مستقبل قائم على المعرفة، وامتلاك الرؤى والطموح لتطوير واقع مجتمعاتها، مشيراً إلى أهمية الرسالة التي تحملها المبادرة في نشر ثقافة القراءة لدى الطلاب والطالبات وتشجيعهم على مزيد من التحصيل والتفوق والاهتمام باللغة العربية.

وقال: «تأتي المشاركة المصرية على مستوى وزارة التربية والتعليم بأكثر من 17.6 مليون طالبة وطالبة استمراراً لمسيرة الحضور المصري المتميزة في جميع دورات التحدي، بما يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي بتحفيز الطلبة على القراءة، كما تجسد هذه المشاركة الواسعة تقديرنا الكبير للمشاريع والبرامج النوعية التي تطلقها دولة الإمارات الشقيقة ومؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) من أجل الارتقاء الدائم بمستوى الأجيال الصاعدة معرفياً ولغوياً وانفتاحاً ثقافياً على العالم».

وهنأ عبداللطيف الفائزين في فئات تحدي القراءة العربي على مستوى وزارة التربية التعليم، وأسر الطلاب والطالبات، وكافة الكوادر التدريسية التي أظهرت تفانياً كبيراً خلال التصفيات، مقدماً الشكر إلى فرق عمل تحدي القراءة العربي وكل من ساعد الطلبة على تطوير مستوياتهم والمشاركة في المنافسات.

انطلاقة جديدة

من جانبه، أكد الدكتور فوزان الخالدي، أن مبادرة تحدي القراءة العربي تواصل رحلة تسجيل الأرقام القياسية كل عام، معتبراً أن ما شهدته الدورة الـ10 من مشاركة هي الأكبر في تاريخ المبادرة منذ إطلاقها في العام 2015، يؤسس لانطلاقة نوعية جديدة في سياق نهج التطوير الدائم الذي اعتمدته المبادرة للوصول إلى الطلبة على امتداد الوطن العربي، والناطقين باللغة العربية في أي دولة حول العالم.

ونوه إلى أهمية الحضور المصري في تحدي القراءة العربي، ودوره في إثراء التحدي من خلال المشاركة المكثفة في كل دورة، والمستويات المتميزة التي يقدمها المتنافسون على المراكز الأولى، وآخرها في الدورة الـ10 التي عكست إدراكاً عميقاً لدى الطلبة حول محورية القراءة في بناء القدرات الشخصية وصقل الإمكانات وتعزيز التفاعل مع المستجدات العالمية في حقول العلوم والثقافة والإبداع.

وبارك الدكتور فوزان الخالدي للفائزين والفائزات، ووجه الشكر إلى وزارة التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية، وجميع أعضاء الهيئة التدريسية، ولجان التحكيم وفرق العمل التي كانت شريكاً رئيساً في نجاح تصفيات الدورة الـ10.

بناء مهارات التعلم الذاتي

وحقق تحدي القراءة العربي إنجازاً غير مسبوق بوصول أعداد المشاركين في تصفيات دورته الـ10 إلى 40 مليوناً و286 ألفاً و428 طالباً وطالبة من 60 دولة، بينهم 74 ألفاً و62 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم، بزيادة قدرها 24% عن الدورة التاسعة التي شهدت مشاركة 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة حول العالم، كما سجلت الدورة الـ10 مشاركة 138 ألفاً و426 مدرسة، و161 ألفاً و507 مشرفين ومشرفات.

تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة

يهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015، كأكبر مسابقة ومشروع قراءة على مستوى العالم، إلى تعزيز أهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وترسيخ التحصيل العلمي والمعرفي ثقافة يومية في حياة الطلبة، وتطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوافر باللغة العربية وتعزيز مكانتها لغة للفكر والعلم والبحث والإبداع، ويسعى التحدي إلى تعزيز أهمية القراءة المعرفية في بناء مهارات التعلم الذاتي، وبناء المنظومة القيمية للنشء من خلال اطلاعهم على قِيَم وعادات ومعتقدات الثقافات الأخرى.

محمد عبداللطيف:

• مبادرة تحدي القراءة العربي جددت الثقة بقدرة الأجيال الجديدة على بناء مستقبل قائم على المعرفة، وامتلاك الرؤى والطموح لتطوير واقع مجتمعاتها.

فوزان الخالدي:

• المشاركة القياسية في الدورة الـ10 تؤسس لانطلاقة نوعية لوصول «المبادرة» إلى الطلبة على امتداد الوطن العربي والناطقين بـ«العربية» حول العالم.

• 37258 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم تنافسوا في التصفيات.

• 41505 مشرفين ومشرفات شاركوا في الدورة العاشرة.