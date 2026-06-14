سؤال وجواب

تساءل أولياء أمور طلبة عن شروط تسجيل أطفالهم في مدارس الشراكات التعليمية؟

أوضحت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن مدارس الشراكات هي ثمرة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى المشغّلون من القطاع الخاص تنفيذ العمليات التعليمية في المدارس الممولة حكومياً، مشيرة إلى أن معايير القبول تشمل مواطني ومواطنات دولة الإمارات، وأبناء وبنات المواطنات الإماراتيات، ومواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الخليجي (للالتحاق بالصف الأول وما فوق فقط)، وأن يكونوا من سكان النطاقات الجغرافية المعتمدة للمدارس، وأن يكون الطلبة في سن القبول، وإتمام التسجيل خلال الفترة المحددة، وتقديم وثائق التسجيل المطلوبة، إضافة إلى الالتزام بأي شروط أخرى تحددها دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي.