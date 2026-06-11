مدارس خاصة تحظر الهدايا وأدوات الاحتفال قبل الامتحانات.. والمخالفون يرحّلون لاختبارات أغسطس

شددت مدارس خاصة على طلبتها وأولياء أمورهم ضرورة الالتزام باللوائح التنظيمية والانضباطية مع اقتراب انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن يوم الخميس 11 يونيو 2026 يمثل آخر يوم دراسي قبل بدء الاختبارات النهائية.

وأكدت إدارات المدارس، في تعميم وجهته إلى الطلبة وأولياء الأمور، واطلعت عليه " الإمارات اليوم" حظر تقديم أي هدايا أو حلويات أو تذكارات للهيئات التدريسية والإدارية، موضحة أن سياسة المدارس لا تسمح باستقبال أو تبادل الهدايا مع الكوادر في أي وقت من العام الدراسي، وذلك حفاظاً على بيئة تعليمية مهنية ومنظمة.

مستلزمات مرتبطة بالاحتفالات

كما حذرت المدارس من إحضار أي أدوات أو مستلزمات مرتبطة بالاحتفالات داخل الحرم المدرسي، بما في ذلك القصاصات الورقية الملونة (الكونفيتي)، والصفارات، وعبوات الرش الملونة، وخيوط الرش الاحتفالية، وأبواق التشجيع، والبالونات، أو أي مواد مشابهة قد تؤثر في سير اليوم الدراسي أو تخل بالنظام المدرسي.

اجراءات معتمدة

وأوضحت أن أي طالب يتم ضبطه بحوزته مثل هذه الأدوات سيُمنع من أداء الامتحانات النهائية في موعدها المحدد، وسيتعين عليه التقدم للاختبارات التعويضية المقررة خلال شهر أغسطس المقبل، وفقاً للإجراءات المعتمدة في المدرسة.

ضرورة الالتزام

وفي السياق ذاته، أكدت المدارس ضرورة التزام جميع الطلبة بالزي المدرسي الرسمي خلال الدوام والاختبارات، مشددة على عدم السماح بارتداء النعال أو الأحذية المفتوحة، بما ينسجم مع متطلبات الانضباط المدرسي واللوائح المنظمة للعملية التعليمية.

بيئة هادئة ومنظمة

ودعت إدارات المدارس الطلبة وأولياء الأمور إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المعلنة، بما يسهم في توفير بيئة هادئة ومنظمة تضمن سير الامتحانات النهائية بسلاسة وتتيح للطلبة التركيز على تحصيلهم الأكاديمي وتحقيق أفضل النتائج مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2025-2026.