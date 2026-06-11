مدارس خاصة تحذر من فقدان المقاعد الدراسية وتدعو الأهالي إلى الإسراع بإعادة التسجيل

مع اقتراب إسدال الستار على العام الدراسي الجاري 2025-2026، كثّفت مدارس خاصة في مختلف إمارات الدولة رسائلها وتنبيهاتها الموجهة إلى أولياء الأمور، داعية إلى الإسراع في استكمال إجراءات إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل 2026-2027، وسداد الرسوم المطلوبة ضمن المواعيد المحددة، لضمان الاحتفاظ بالمقاعد الدراسية في ظل استمرار الطلب المرتفع على بعض المدارس.

استكمال الإجراءات

وأكدت إدارات مدرسية، في تعميمات رسمية وجهتها إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها "الإمارات اليوم" أن عدم استكمال إجراءات إعادة التسجيل خلال الفترة المحددة قد يؤدي إلى عدم توافر مقاعد للطلبة في العام الدراسي الجديد، لافتة إلى أنها تتلقى حالياً أعداداً كبيرة من طلبات التسجيل الجديدة، الأمر الذي يفرض ضرورة حسم إجراءات التسجيل مبكراً لضمان استقرار الخطط الدراسية والتنظيمية للعام المقبل.

حجز المقعد الدراسي

وأوضحت المدارس أن حجز المقعد الدراسي لا يُعد مؤكداً إلا بعد استكمال متطلبات إعادة التسجيل وسداد الرسوم المقررة، مشددة على أن المقاعد تخضع للطاقة الاستيعابية المتاحة في كل مرحلة وصف دراسي، وأن الأولوية تُمنح للطلبة الذين يستوفون إجراءات التسجيل ضمن المهل الزمنية المحددة.

الرسوم المتبقية

ودعت أولياء الأمور إلى سداد الرسوم المتبقية الخاصة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل قبل انطلاق الدراسة، إضافة إلى تسوية أي مستحقات مالية متعلقة بالعام الدراسي الحالي، موضحة أن أي مبالغ يتم دفعها ستُحتسب ضمن الرسوم الدراسية المستحقة وفق الأنظمة والإجراءات المالية المعتمدة في المدرسة.

قنوات السداد

وأشارت إلى توفير عدة قنوات لسداد الرسوم، تشمل زيارة أقسام الحسابات في المدارس أو استخدام خدمات التحويل البنكي والمنصات الرقمية المعتمدة، في إطار التسهيلات المقدمة لأولياء الأمور لإنجاز المعاملات بسرعة وسهولة.

استعدادات مبكرة

وأكدت المدارس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجديد، بما يضمن استقرار أعداد الطلبة وتوزيع الشعب الدراسية وتخطيط الموارد التعليمية والكادر الأكاديمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية واستمراريتها.

ضمان أساسي

وشددت إدارات المدارس على أهمية عدم تأجيل إجراءات إعادة التسجيل إلى اللحظات الأخيرة، خصوصاً في المدارس التي تشهد إقبالاً متزايداً من الطلبة الجدد، مؤكدة أن سرعة استكمال الإجراءات تمثل الضمان الأساسي للاحتفاظ بالمقاعد الدراسية وتجنب أي تحديات قد تواجه الأسر مع بدء العام الأكاديمي المقبل.

خطط تشغيلية

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع الاسابيع الأخيرة من العام الدراسي الجاري، حيث بدأت العديد من المدارس الخاصة وضع اللمسات النهائية على خططها التشغيلية والأكاديمية للعام 2026-2027، بما في ذلك إعداد الجداول الدراسية، وتحديد أعداد الطلبة، واستكمال خطط التوظيف والتوسع وفق معدلات التسجيل الفعلية.