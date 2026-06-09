مدارس خاصة: لا مسؤولية على المدرسة بعد تسليم الطالب لولي أمره عند الانصراف

شددت إدارات عدد من المدارس الخاصة على ضرورة التزام أولياء الأمور بالإشراف المباشر على أبنائهم فور استلامهم من المدارس، مؤكدة أن مسؤولية الطالب تنتقل بالكامل إلى ولي الأمر بمجرد تسلمه عند نهاية اليوم الدراسي أو خلال فترة الانصراف.

وأوضحت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، واطلعت عليها " الإمارات اليوم" أن الفترة الأخيرة شهدت ملاحظات متكررة تتعلق بقيام بعض الأسر بترك أبنائهم في ساحات الألعاب والمرافق المدرسية بعد استلامهم، دون متابعة مباشرة، الأمر الذي يعرّض الطلبة لمخاطر الحوادث والإصابات ويؤثر على مستوى السلامة داخل الحرم المدرسي.

نطاق المسؤولية

وأكدت الإدارات المدرسية أن فرق الإشراف والمعلمين والموظفين يكونون خلال فترة الانصراف منشغلين بتنظيم حركة خروج الطلبة والحافلات المدرسية وضمان انسيابية الإجراءات، ما يجعل الإشراف على الطلبة الذين تم تسليمهم لأولياء أمورهم خارج نطاق مسؤوليات المدرسة.

ولفتت المدارس إلى أن أي حوادث أو إصابات قد تقع بعد استلام الطالب تقع مسؤوليتها على عاتق أولياء الأمور، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توضيح المسؤوليات وضمان أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الطلبة.

ممارسات سلبية

كما حذرت إدارات المدارس الخاصة من بعض الممارسات السلبية التي تم رصدها خلال أوقات الانصراف، بما في ذلك حالات العبث أو الإضرار بالمرافق والممتلكات المدرسية، مؤكدة أن أولياء الأمور سيتحملون المسؤولية الكاملة عن أي أضرار يتسبب بها أبناؤهم، إضافة إلى تحمل تكاليف إصلاحها.

ودعت المدارس أولياء الأمور والمرافقين والسائقين إلى عدم ترك الأطفال دون رقابة بعد استلامهم، وإبقائهم تحت إشراف مباشر حتى مغادرة الحرم المدرسي، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وفي سياق متصل، أكدت إدارات المدارس أنها تتابع هذه الملاحظات بشكل مستمر، محذرة من إمكانية اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة في حال استمرار المخالفات، من بينها إغلاق ساحات اللعب والمرافق الترفيهية خلال فترة الانصراف للحد من المخاطر وضمان بيئة مدرسية آمنة.

وأكدت في ختام تعميماتها أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى، داعية أولياء الأمور إلى التعاون والالتزام بالتعليمات المنظمة لعملية الاستلام والانصراف، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة لجميع الطلبة.