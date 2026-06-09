مدارس توجه الطلبة لتحديث «المتصفح الآمن» استعداداً لاختبارات الفصل الثالث

وجهت مدارس تعليمية رسائل وإشعارات إلى الطلبة وأولياء الأمور دعتهم فيها إلى الإسراع بتحديث «المتصفح الآمن» (Secure Browser) والتأكد من جاهزية أجهزتهم الإلكترونية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث المقرر عقدها إلكترونياً خلال الفترة من 24 يونيو الجاري حتى 3 يوليو المقبل.

وأكدت المدارس أن تحديث المتصفح الآمن يعد من المتطلبات الأساسية لأداء الاختبارات الإلكترونية، نظراً لدوره في ضمان التوافق الكامل مع أنظمة الامتحانات الرقمية المركزية وتوفير بيئة تقنية مستقرة وآمنة تسهم في الحد من المشكلات الفنية التي قد تواجه الطلبة أثناء تأدية الاختبارات.

نسخة محدثة

وشددت الإدارات المدرسية على أهمية التأكد من تثبيت النسخة المحدثة من المتصفح على الأجهزة الوزارية المعتمدة، إلى جانب الأجهزة الشخصية التي قد يلجأ إليها الطلبة كبديل في حال تعرض أجهزتهم الوزارية لأي أعطال فنية مفاجئة، داعية إلى عدم الانتظار حتى موعد الاختبارات لإجراء التحديثات اللازمة.

وأوضحت أن الجاهزية التقنية المسبقة تمثل أحد العوامل الرئيسة في نجاح الاختبارات الإلكترونية، إذ تتيح للطلبة الدخول إلى منصات الامتحانات بسهولة وتجنب الأعطال أو مشكلات التوافق التي قد تؤثر في سير الاختبار أو تشتت تركيز الطلبة خلال فترة التقييم.

وفي هذا السياق، وفرت الجهات القائمة على التعليم روابط مباشرة لتحميل وتحديث المتصفح الآمن بحسب نوع الجهاز المستخدم، حيث خصص رابط لمستخدمي أجهزة الحاسوب العاملة بنظام «ويندوز»، وآخر لمستخدمي أجهزة «ماك»، إضافة إلى تطبيق «SwiftAssess» المخصص للأجهزة اللوحية العاملة بنظام «أندرويد».

أنظمة التشغيل

ودعت المدارس الطلبة إلى تجربة تشغيل المتصفح والتأكد من عمله بصورة سليمة قبل انطلاق فترة الاختبارات، مع التحقق من سلامة الأجهزة وشحنها وتحديث أنظمة التشغيل والبرامج المرتبطة بالاختبارات الإلكترونية، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء مستقرة وخالية من المشكلات التقنية.

وأكدت أن الاستعداد المبكر والتأكد من جاهزية الأجهزة والبرامج الإلكترونية يسهمان في توفير بيئة امتحانية أكثر كفاءة وأماناً، ويعززان فرص الطلبة في التركيز على أدائهم الأكاديمي بعيداً عن أي معوقات تقنية قد تطرأ خلال فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.