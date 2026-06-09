جامعة زايد تستضيف 500 طالب وطالبة في أكبر مسابقة لإتقان اللغة الصينية في الإمارات

نظمت جامعة زايد التصفيات النهائية الإقليمية لدولة الإمارات لمسابقة "جسر الصين" لإتقان اللغة الصينية لعام 2026، والمخصصة لطلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والجامعية، وذلك في حرمها الجامعي بدبي، والذي يعكس دور الجامعة الرائد كمركز بارز للتبادل الثقافي والتعليمي الدولي.

ونُظمت المسابقة من قبل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومعهد كونفوشيوس في جامعة زايد، تحت مظلة مبادرة "معهد التعليم المهني والمستمر “التابعة للجامعة.

وتعد هذه المسابقة واحدة من أكبر الفعاليات المتخصصة في إتقان اللغة الصينية في الدولة، حيث تستقطب سنوياً ما بين 500إلى 600 طالب وطالبة، مما يعكس الاهتمام المتنامي بتعلم اللغة الصينية في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمت المسابقة ثلاث فئات رئيسة شملت طلبة المرحلة الابتدائية، وطلبة المرحلة المتوسطة، وطلبة الجامعة ويتم تقييمهممن خلال اختبارات وعروض لغوية وثقافية وأدائية، مما يبرز مهاراتهم اللغوية.

وشهد الحدث حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، من بينهم سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات تسنغ جيشين، والقنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية أو بوكيان،، إلى جانب عدد من ممثلي السفارة الصينية، ومديرة مشروع برنامج التوسع في اللغة الصينية في دولة الإمارات فاطمة أحمد عبدالله البستكي. كما حضر الحدث عدد من أولياء أمور الطلبة المشاركين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعة زايد، والطلبة المشاركون، والشركاء الاستراتيجيون.

وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في المسابقة، حيث فاز منصور أحمد هزاع الشامسي من مدرسة حسان بن زايد في فئة المرحلة الابتدائية، فيما حصدت خديجة سلطان الخيزري من مدارس التكنولوجيا التطبيقية المركز الأول في فئة المرحلة المتوسطة .

وعلى مستوى فئة الجامعات، فازت كل من هبة محمد أحمد من جامعة دبي، وآمنة إبراهيم العبيدري من جامعة زايد، وهزاع سلطان المزروعي من جامعة زايد، تقديراً لتميزهم وإبداعهم في المشاركة، وما أظهروه من مستوى عالٍ من الأداء والابتكار.