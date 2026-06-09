حميد بن راشد: الاستثمار في الإنسان أولوية وطنية تسهم في ترسيخ تنافسية الدولة

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الخامسة والثلاثين من طلاب جامعة عجمان، دفعة "فخورين بالإمارات"، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقرّ الجامعة.

ومنح صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، درجة الدكتوراة الفخريّة في الإنسانيّات، وهي أول درجة دكتوراة فخريّة تمنحها الجامعة في تاريخها، وذلك تقديرا لدوره الوطني الرائد، وما قدمه على مدى عقود من إسهامات بارزة في ترسيخ منظومة التعليم العالي، ودعم البحث العلمي، وبناء مؤسّساتٍ معرفيّة كان لها أثر بالغ في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بما قدمه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان من جهود مخلصة أسهمت في تطوير قطاع التعليم، ودعم المبادرات المعرفية والثقافية، التي عزّزت مكانة دولة الإمارات مركزاً للمعرفة والانفتاح الحضاري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، أن الشيخ نهيان بن مبارك يُعد من الشخصيات الوطنية التي تركت أثراً راسخاً في مسيرة التنمية الإنسانية والثقافية والعلمية للدولة، من خلال إسهاماته الممتدة وعطائه المتواصل في خدمة الوطن والمجتمع.

وهنأ سموه، أبناءه الطلبة وذويهم، مشيداً بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال مسيرتهم الأكاديمية، داعياً الخريجين إلى مواصلة طلب العلم وتطوير قدراتهم، وتسخير معارفهم في دعم مسيرة التقدم والبناء.

وشدد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على أن الاستثمار في الإنسان ركيزة متينة وأولوية وطنية، تسهم في ترسيخ تنافسية الدولة، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

بدوره، قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، إن منح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، شهادة الدكتوراة الفخرية في الإنسانيات، يجسّد تكريماً مستحقاً لرمز وطني رسخ قيم التسامح والتعايش في مجتمع الإمارات، وأسهم في إعداد أجيال قيادية تتسلح بالعلم والمعرفة.

وتقدم سمو ولي عهد عجمان بالتهنئة للخريجين بهذه المناسبة، مشيداً باجتهادهم وعطائهم لوطنهم، كما بارك سموه لذوي الطلبة الشركاء الحقيقيين في رحلة الكفاح والنجاح.

وقال سموه في كلمة للخريجين: مرحلة العطاء ورد الجميل للوطن تبدأ اليوم بدخولكم ميدان العمل، فدولتكم استثمرت الكثير في تأهيلكم، وتراهن على طاقاتكم، وتنتظر إسهاماتكم في مواصلة مسيرة الريادة.

وخلال الحفل، كرم صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، يرافقه سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي الخرّيجين.

من جهته، قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن منحه الدرجة الفخرية من جامعة عجمان يمثل مصدر اعتزاز وفخر كبير بالنسبة له، معربا عن خالص شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على هذا التكريم الذي يعكس تقدير سموه للعلم والتعليم ودورهما في بناء الإنسان والمجتمع.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن هذا التكريم يحمل معاني كبيرة بالنسبة له، كونه صادراً عن قائد وطني حكيم ورائد من رواد التنمية والبناء في دولة الإمارات، مشيداً بما يوليه صاحب السمو حاكم عجمان من اهتمام بالغ بتنمية المجتمع ورفعة الإنسان، سواء في إمارة عجمان أو على مستوى الدولة بشكل عام، وبما يقدمه من دعم متواصل للمبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرات أبناء الوطن وبناته وتمكينهم من مواكبة متطلبات العصر والتعامل بثقة وكفاءة مع تحديات المستقبل.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك أن هذه الدرجة الفخرية ستكون بالنسبة له حافزاً إضافياً لمواصلة خدمة الوطن العزيز، وتعزيز الانتماء لأهدافه الوطنية والولاء لقيادته الحكيمة، والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات، مؤكداً اعتزازه بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي تجاه الحاضر والمستقبل، وما تمثله من نموذج في الحكمة والقيادة والاستشراف.

كما أعرب الشيخ نهيان بن مبارك عن تقديره وامتنانه لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، مشيداً بما حققه سموه من إنجازات ملموسة في مجالات التنمية والتطوير، سواء على مستوى إمارة عجمان أو على مستوى دولة الإمارات بشكل عام، وما يقدمه من دعم مستمر لمسيرة التعليم والابتكار والتميز الأكاديمي، وتوجه كذلك بالشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط ونائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تقديراً لإسهاماته وعطائه المتواصل في دعم جهود التنمية الشاملة وخدمة الوطن والمجتمع.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن جامعة عجمان نجحت في ترسيخ مكانتها باعتبارها إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن ما حققته الجامعة من تطور وتميز يعكس رؤيتها الطموحة ورسالتها التعليمية الرائدة، ويجسد في الوقت ذاته توجهات الدولة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات المستقبل.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك إن النجاحات التي تحققها جامعة عجمان تتناغم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يؤكد دائماً أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في رؤية الإمارات للمستقبل، وأن الدولة ملتزمة بمواصلة تطوير منظومة تعليمية عصرية ترسخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية الأصيلة، وتخدم الأولويات التنموية، وتوفر للأجيال الجديدة الفرص الكاملة للتميز والإبداع والابتكار.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الرشيدة، تنظر إلى التعليم باعتباره الوعاء الحقيقي الذي تتجسد من خلاله شخصية المجتمع وهويته الوطنية وقيمه الراسخة، ومن خلاله تتشكل الأهداف الوطنية وتتحقق الإنجازات الكبرى، مؤكداً أن ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار وتقدم هو ثمرة رؤية قيادية استثنائية تتسم بالشجاعة والإقدام والقدرة على استشراف المستقبل ومواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنجاح والإنجاز.

وفي حديثه إلى الخريجين والخريجات، أوضح الشيخ نهيان بن مبارك أن الاحتفاء بهم يمثل احتفاءً بالمستقبل ذاته، لأنهم يشكلون الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية والتقدم خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن مسؤوليتهم الوطنية تبدأ فعلياً بعد التخرج، من خلال توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات في خدمة وطنهم ومجتمعاتهم، ودعاهم إلى الاعتزاز بدولة الإمارات والمحافظة على منجزاتها والعمل بإخلاص واجتهاد ومضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية والمبادرة إلى كل ما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع.

واختتم الشيخ نهيان بن مبارك كلمته بتجديد الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على هذا التكريم الذي يعتز به كثيراً، مشيداً بدعم سموه المتواصل للتعليم العالي والبحث العلمي وحرصه على أن تظل جامعة عجمان مؤسسة وطنية رائدة تسهم في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه التنموية، وأكد أن دولة الإمارات ستواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مسيرتها المظفرة نحو مزيد من التقدم والازدهار والريادة العالمية.

كما كرّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي شركاء العطاء والداعمين لمسيرة الجامعة، تقديراً لإسهاماتهم المجتمعية ودورهم في دعم المبادرات التعليمية والإنسانية، وتعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية التي تسهم في إعداد أجيال مؤهّلة لخدمة الوطن والمجتمع.

وألقى مدير جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، كلمةً وجّه فيها أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي على دعمه المتواصل للجامعة ومسيرتها الأكاديمية، وإلى سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي على متابعته الحثيثة ودعمه المستمر لمسيرة التطوير والتميّز.