«دبي الإسلامي» يدعم مشروع «مدارس دبي» بـ 11 مليون درهم

أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة في دبي تجديد شراكتها مع «دبي الإسلامي»، من خلال مساهمة مالية بقيمة 11 مليون درهم لمصلحة مشروع «مدارس دبي» للعام الدراسي 2026-2027، في امتدادٍ لعام ثالث من التعاون، الذي يعكس الالتزام المشترك بدعم المبادرات الوطنية والاستراتيجية ذات الأثر المجتمعي المستدام، ويأتي هذا الدعم في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الطلبة الإماراتيين، من الحصول على تعليم نوعي وميسّر التكلفة يواكب تطلعات دبي المستقبلية، ويسهم في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المؤهلة بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.

كما يعكس تجديد هذه الشراكة التزاماً راسخاً بتوسيع فرص الوصول إلى تعليم متقدم لبناء المستقبل، ضمن بيئة تعليمية حديثة ومحفزة، تعزز الهوية الوطنية، وترسخ قيم الابتكار والتميّز، وتواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات المستقبلية، وتنسجم هذه الشراكة مع التوجهات الوطنية ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية التعليم 2033.

ويؤكد استمرار دعم «دبي الإسلامي» لمشروع «مدارس دبي» أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع مسيرة التنمية الوطنية، وترسيخ التعليم باعتباره إحدى الركائز الأساسية لبناء رأس المال البشري والارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ التماسك والاستقرار المجتمعي، كما تكتسب هذه الشراكة بعداً إضافياً في ظل «عام الأسرة».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة في دبي، عبدالله محمد العور: «نثمن الدعم المتواصل الذي يقدمه (دبي الإسلامي) لمشروع (مدارس دبي)، والذي يعكس نموذجاً وطنياً رائداً للشراكة المؤثرة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التعليم، وتعزيز التنمية المستدامة، ويجسد التزاماً حقيقياً بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المجتمعي المستدام».

وأضاف: «تمثل هذه الشراكة امتداداً للدور الحيوي الذي يؤديه القطاع المصرفي في دعم أولويات التنمية الوطنية، وترسيخ الاستثمار في التعليم كركيزة أساسية لبناء المستقبل. ونؤمن بأن تمكين الطلبة الإماراتيين من الوصول إلى تعليم نوعي، ومتقدم يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية، وتعزيز تنافسية الدولة على المدى الطويل».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي الإسلامي»، عبيد الشامسي: «يعكس استمرار دعم (دبي الإسلامي) لمشروع (مدارس دبي) إيماننا بأن الاستثمار في الطلبة الإماراتيين يمثل استثماراً طويل الأمد في ترسيخ تقدم المجتمع، وتنافسيته العالمية، وازدهاره المستدام، كما يسهم بصورة مباشرة في دعم أجندة دبي الاستراتيجية في مجالات التعليم، ورفاه الأسرة، وتنمية رأس المال البشري».

وأضاف: «تكتسب هذه الشراكة في (عام الأسرة) بعداً أعمق، إذ تساند الأسر في إتاحة تعليم يصقل مهارات وشخصيات الأبناء، ويغذي طموحهم، ويعزز ثقتهم بقدراتهم ليفتح أمامهم آفاق التميز والتنافسية، ونحن في (دبي الإسلامي)، نعتز بالمشاركة للعام الثالث على التوالي في دعم مبادرة، تسهم في إعداد عقول شابة واعدة ومؤهلة، تهدف إلى ترك أثر ممتد في مستقبل دبي ومسيرتها التنموية».

رؤية تطويرية

تواصل مؤسسة صندوق المعرفة تنفيذ خطط توسعية تستهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمشروع، وتمكين عدد أكبر من الطلبة الإماراتيين من الاستفادة من بيئة تعليمية حديثة ومتقدمة، ومن المنتظر استكمال المرحلة الثانية من توسعة فرع ند الشبا، خلال شهر يوليو المقبل، بما يدعم مستهدفات مشروع مدارس دبي للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 15 ألف طالب وطالبة بحلول العام الدراسي 2032-2033، وتؤكد المؤسسة أن إسهامات القطاع الخاص تشكل رافداً محورياً لاستدامة مشروع «مدارس دبي»، وداعماً رئيساً لجهود دبي في توفير بيئة تعليمية متقدمة وميسّرة، تدعم الأسر الإماراتية.

عبدالله محمد العور:

• تمكين الطلبة الإماراتيين من الوصول إلى تعليم نوعي، يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية.

عبيد الشامسي:

• الاستثمار في الطلبة الإماراتيين هو استثمار طويل الأمد، يرسخ تقدم المجتمع وتنافسيته العالمية وازدهاره المستدام.