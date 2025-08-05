جامعة خليفة تطلق ماجستير العلوم متعدد التخصصات في إدارة النظم الصحية

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، عن إطلاق برنامج ماجستير العلوم متعدد التخصصات في إدارة النظم الصحية اعتبارًا من الفصل في الأكاديمي الأول 2025-2026، وذلك بهدف مساعدة طلبة البكالوريوس المستجدين والمتخصصين في اكتساب المهارات التقنية والإدارية الأساسية لتحقيق مستويات أعلى من المسؤولية في مؤسسات الرعاية الصحية بالقطاعين العام والخاص.



سيوفر البرنامج خبرات شاملة في التفكير الخاص بالأنظمة وتحليل البيانات والتحسين والتميز التشغيلي والصحة الرقمية وسيركز على إدارة النظم الصحية الحديثة والمتطور، باستخدام مناهج النظم ومبادئ علم الإدارة.

وسيكتسب الطلبة في هذا البرنامج المهارات اللازمة للاستفادة من التطورات العلمية والتقنية في قطاع الرعاية الصحية باستخدام مستويات متطورة في جودة الخدمات وكفاءتها ومرونتها.



وقال الدكتور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي، في جامعة خليفة: "صُمِّمَ برنامج الماجستير في إدارة النظم الصحية في جامعة خليفة لدعم المتخصصين بالمستشفيات ودوائر الصحة الحكومية والعيادات، مع مساعدتهم في الوقت نفسه على تطوير والإشراف على السياسات والإجراءات التي تضمن سلاسة العمليات وجودة الرعاية، كما يتولى خبراء الهيئة الأكاديمية في الجامعة تدريب الطلبة ومساعدتهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة في هذه المجالات.

وسيحظى خريجو البرنامج بالإعداد لتنسيق النظم والسياسات على نحو يتسم بالفاعلية والاضطلاع بدور يتجاوز مهام الإدارة الأساسية والتأثير بصورة إيجابية في جودة رعاية المرضى والأداء الكلي للنظم الصحية.

يشمل برنامج الماجستير في إدارة النظم الصحية مجموعة متنوعة من المواد الدراسية الاختيارية التي تركز على دراسة جوانب هامة كالمعلوماتية والأداء والجودة والتحليلات والتحسين والسياسة والاقتصاد.

ويساهم البرنامج أيضًا في تزويد الطلبة بمهارات التخطيط والتنظيم ومراقبة برامج الرعاية والخدمات عبر منظومة كاملة.

ويدعم هؤلاء المتخصصون المجتمعات في نطاق النظم الصحية بضمان الاستخدام الفعال للميزانيات والموارد المتاحة والاستثمارات في البرامج والخدمات.



يتوقع أن يشغل خريجو هذا البرنامج العديد من المناصب المهمة كمحلل أعمال أول ومستشار تطوير أول ومدير أنظمة صحية ومدير تنفيذي لإدارة البرنامج، ويمكنهم من خلال هذه المناصب ضمان إدارة العوامل المتنوعة كالتوظيف والميزانيات وإدارة السجلات والتدريب والتطور وخدمات الرعاية المتاحة، بما يتوافق مع كلٍ من احتياجات المرضى والموارد المالية للمؤسسة.



تتعاون جامعة خليفة مع العديد من المؤسسات الصحية المرموقة والوزارات المتخصصة في الرعاية الصحية في أبوظبي ودولة الإمارات على مستوى العالم، وهو ما يفتح آفاقًا لفرص التوظيف والتدريب العملي لطلبة هذا البرنامج.