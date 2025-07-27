سؤال وجواب

. تساءل باحثون عن عمل عن كيفية معرفة مواعيد وآلية التسجيل لامتحان رخصة المهن التعليمية.

ذكرت وزارة التربية والتعليم أنه عند تحديد مواعيد جديدة للاختبار، يتم إرسال بريد إلكتروني لإبلاغ المسجلين في نظام التراخيص المهنية بها، مشيرة إلى أن التسجيل لامتحان رخصة المهن التعليمية، يتم عن طريق الصفحة الشخصية الخاصة بالمستخدم على موقع (tls.moe.gov.ae)، وتوجد خاصية حجز الاختبار وتكون متاحة عند استكمال الملف وربط الهوية، واعتماد الملف من قبل المدير.

وتابعت أنه يتم الحصول على نتيجة الامتحان، عند إدراج النتائج الخاصة بالاختبارات في نظام التراخيص المهنية، حيث يتم إرسال إشعار لمن تقدّموا للاختبار.

ودعت الوزارة للرجوع إلى رابط القناة للحصول على مزيد من المعلومات:

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