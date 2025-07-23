«دوكاب» تقدم ورشاً تعليمية للشباب ضمن مخيم «فرجان دبي»

قدّمت مجموعة دوكاب، أحد أبرز مزودي حلول الطاقة المتكاملة والجهات الصناعية الرائدة في دولة الإمارات، سلسلة ورش عمل تعليمية، بالتعاون مع «خدمة الأمين» و«فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية المعنية بتمكين المجتمعات المحلية، و«مركز وايد فيو للتدريب والاستشارات»، وذلك ضمن فعاليات المخيم الصيفي لـ«فرجان دبي».

وتضمّنت الورش سلسلة من الأنشطة التعليمية ضمن فعاليات «المخيم الصيفي 2025»، تزامناً مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، وذلك بهدف دعم الشباب، وتعزيز قدراتهم، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لمسارات مهنية ناجحة في المستقبل، وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار «دوكاب تُبادر» للمسؤولية المجتمعية، التي تهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في بيئة تعليمية تفاعلية تركّز على الابتكار والتعاون.

وانعقدت سلسلة ورش العمل التعليمية بعنوان «استكشاف الكهرباء والكابلات مع دوكاب» يومي 16 و17 يوليو الجاري في مدرستي البرشاء والخوانيج على التوالي، واستهدفت 80 طالباً وطالبة من الفئات العمرية تسع إلى 10 سنوات و11 إلى 15 سنة، ووفّرت الورش التي أدارها مهندسون في «دوكاب»، للجيل القادم من المهندسين والمبتكرين فرصة لاكتساب رؤى فريدة، ومعرفة عميقة، وإلهام مميز في مجال الهندسة الكهربائية وتقنيات الكابلات المتطورة، وقد صُممت الورش لتزويد الطلاب بتجارب تعليمية عملية تجعل المفاهيم الكهربائية المعقدة سهلة الفهم، ومشوقة، وممتعة، تعرّف خلالها الطلاب إلى رؤى أساسية حول الموصلات، واكتسبوا نظرة معمقة في كيفية بناء الكابلات والمكونات التي تميز شركة دوكاب كرائدة في الصناعة، كما تضمنت الورش نصائح مهمة حول السلامة الكهربائية وأفضل الممارسات في التعامل مع الكهرباء، وشمل النشاط التفاعلي للمصباح الكهربائي عرضاً عملياً يوضح للطلاب كيفية إضاءة المصباح وتجسيد النظرية الكهربائية بشكل ملموس، بينما قدمت عروض الدوائر الكهربائية المفاجئة أساسيات بناء الدوائر من خلال تجارب تعليمية تفاعلية.

وقال مهندس صيانة في «دوكاب»، محمد البلوشي: «نحرص على أن تكون الورش تفاعلية وعملية، بحيث يتمكن الطلاب من رؤية المفاهيم الكهربائية تتحول إلى واقع ملموس، ما يعزز فهمهم ويشجعهم على الاستكشاف والابتكار، هذه التجربة لا تقتصر على نقل المعرفة فقط، بل تهدف إلى تحفيز شغف الطلاب بمجال الهندسة والتقنية».