إذا كنت طالبا إماراتياً.. تعرف إلى المنح المتاحة في برنامج الابتعاث الجامعي لـ " طرق دبي"

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن فتح باب التقديم لبرنامج الابتعاث للعام الأكاديمي 2025-2026، والذي يستهدف مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من حملة خلاصة القيد، سواء من خريجي الثانوية العامة أو الطلبة المستمرين في الدراسة الجامعية.

الكوادر الوطنية

ويهدف البرنامج إلى دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها أكاديميًا في تخصصات نوعية مرتبطة بمستقبل النقل والتقنيات الذكية، بما يعزز جهود الهيئة في استشراف المستقبل وتبني الحلول الابتكارية.

معدل نهائي

ويشترط على المتقدمين من خريجي الثانوية العامة الحصول على معدل نهائي لا يقل عن 90% أو ما يعادله، فيما يتعين على الطلبة الجامعيين المستمرين في الدراسة أن يكونوا قد حققوا معدلًا تراكميًا لا يقل عن 3.5 من 4.0 حتى نهاية فصل الربيع من عام 2025، مع إعطاء الأولوية للطلبة في السنوات الثالثة والرابعة من الدراسة الجامعية.

شروط الالتحاق

وتتضمن شروط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المتقدم مستوفيًا لمتطلبات القبول في الجامعة، لائقًا صحيًا، حسن السيرة والسلوك وفق شهادة من الجهات المختصة، وألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يتجاوز 26 سنة.

إعفاء رسمي

كما يشترط للذكور إتمام الخدمة الوطنية أو الحصول على إعفاء رسمي، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح. ويلزم توقيع عقد الابتعاث من الطالب وولي أمره، والذي يتضمن الالتزام بالحفاظ على معدل فصلي لا يقل عن 3.5 طوال فترة الدراسة، والالتحاق بالعمل في الهيئة لمدة تساوي مدة الابتعاث.

الجامعات الوطنية

ويغطي البرنامج الدراسة في مجموعة من أبرز الجامعات الوطنية المعتمدة، تشمل: الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة الأمريكية في دبي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنجهام – دبي، جامعة الشارقة، جامعة دبي، جامعة خليفة، جامعة زايد، جامعة الإمارات، كليات التقنية العليا، وجامعة حمدان بن محمد الذكية.

مجموعة تخصصات

وحددت الهيئة مجموعة من التخصصات المستقبلية التي يشملها الابتعاث، أبرزها: بكالوريوس العلوم في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترون، الميكاترونكس والروبوتات، الروبوتات، هندسة الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، علوم الحاسوب، هندسة الحاسوب، إدارة الأعمال بتخصص نظم المعلومات وتحليلات الأعمال، الحوسبة ونظم المعلومات، الهندسة الكهربائية والإلكترونية، الهندسة الكهروميكانيكية، الهندسة المدنية، وهندسة وإدارة البناء الرقمي.

المستندات المطلوبة

أما المستندات المطلوبة للتقديم، فتشمل: صور شخصية، نسخة من خلاصة القيد والهوية الإماراتية وجواز السفر وشهادة الميلاد، السيرة الذاتية، شهادة حسن السيرة والسلوك (بحث الحالة الجنائية)، شهادة من هيئة الخدمة الوطنية (لفئة الذكور)، بطاقة أصحاب الهمم للمتقدمين من هذه الفئة، بالإضافة إلى شهادة الثانوية العامة مصدقة وشهادة اللغة (EmSAT أو IELTS) أو رسالة القبول من الجامعة لخريجي الثانوية، والسجل الدراسي الجامعي وشهادة استمرارية الدراسة للطلبة المستمرين.

آخر موعد

ودعت هيئة الطرق والمواصلات جميع الطلبة الراغبين في الابتعاث إلى التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، مؤكدة أن آخر موعد للتقديم سيُعلن في وقت لاحق عبر ذات القناة، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.rta.ae/wps/myportal/rta/ae/home/careers/apply-for-scholarship?lang=e