اختتام «رحلة المستقبل» لأبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة

اختتمت فعاليات مبادرة «رحلة المستقبل»، التي نفذها مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين (أقدر)، وشملت عدداً من الجهات والمؤسسات في أبوظبي ودبي، بهدف تمكين أبناء الشهداء من خريجي الثانوية العامة من بناء مستقبل مهني واعد.

وتضمن اليوم الختامي زيارات ميدانية في دبي، شملت متحف المستقبل، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في حين شهد اليوم السابق زيارة كل من واحة الكرامة، ومركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.

وخلال هذه الزيارات، أتيحت للطلبة فرصة التعرف بشكل معمق إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها في بيئات العمل والقطاع الأكاديمي.