«التربية والتعليم» :اليوم إعلان نتائج الإعادة في الثانية ظهراً

قررت وزارة التربية والتعليم، إعلان نتائج اختبارات الإعادة للطلبة، الإثنين، في تمام الساعة 2:00 ظهراً، وذلك حسب الجدول الزمني الرسمي الصادر عنها، فيما يبدأ العام الدراسي الجديد يوم 25 من أغسطس المقبل.

وحددت الوزارة «بوابة الطالب الإلكترونية» https://student.ese.gov.ae، منصة للحصول على النتائج مباشرة باستخدام بيانات الدخول الخاصة، مؤكدة أهمية متابعة البوابة في الوقت المحدد، لضمان الاضطلاع على النتيجة فور صدورها.

وبالتزامن مع إعلان النتائج، أكدت إدارات بعض المدارس، أنها خصصت لجنة مختصة ستكون موجودة في المدرسة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء فقط، لمساعدة الطلبة في معرفة نتائجهم والرد على أي استفسارات أو تساؤلات، وذلك حرصاً منها على مصلحة الطلبة ومساندتهم خلال هذه الفترة المهمة، لضمان حصولهم على الدعم اللازم، واتخاذ أي خطوات مستقبلية بطريقة صحيحة.