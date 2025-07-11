تعهد لإلزام أولياء أمور الطلبة المقيمين بسداد الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية ‎

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة نموذج تعهد رسمي يلزم أولياء أمور الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية بسداد الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي 2025-2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المالي وضمان استمرارية الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

معايير التميز

وبحسب نص التعهد الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، يقر ولي الأمر بالتزامه بالحفاظ على المستوى الأكاديمي لأبنائه وفق معايير التميز في التحصيل الدراسي، خصوصاً في المواد الأساسية الثلاث: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والرياضيات.

قيمة الرسوم

ويحدد التعهد قيمة الرسوم الدراسية المستحقة سنوياً بمبلغ 6,000 درهم إماراتي لكل طالب، مشيراً إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حال الإخلال بالسداد، ومنها حجب الشهادات الدراسية والنتائج، وعدم ترحيل الطالب إلى الصف التالي، بالإضافة إلى تعليق إجراءات الانتقال أو الانسحاب من المدرسة حتى تسوية المستحقات المالية كاملة.

طرق للسداد

كما يتيح التعهد لولي الأمر اختيار إحدى طريقتين للسداد:

• الخيار الأول: دفع الرسوم كاملة بنسبة 100% دفعة واحدة.

• الخيار الثاني: تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات متساوية بقيمة 2,000 درهم لكل دفعة، تُسدّد كما يلي:

• الدفعة الأولى: قبل بداية العام الدراسي.

• الدفعة الثانية: قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

• الدفعة الثالثة: قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني.

شرط اساسي

وأكدت الوزارة أن دفع مبلغ 2,000 درهم بشكل غير قابل للاسترداد يُعد شرطاً أساسياً لحجز مقعد الطالب للعام الدراسي الجديد، باعتباره جزءاً من إجمالي الرسوم المطلوبة.

خدمات ادارية

وشددت الوزارة في نموذج التعهد على أن أي خدمات إدارية، كطلبات الانتقال أو الانسحاب من المدرسة، لن تُنفذ ما لم تُسدد كافة الرسوم الدراسية المطلوبة.

إتمام الاجراءات

يُشار إلى أن الوثيقة تتطلب توقيع ولي الأمر وتدوين بياناته الأساسية، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف، إضافة إلى التاريخ، لإتمام إجراءات التسجيل للسنة الدراسية القادمة.