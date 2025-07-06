4 طالبات من «جامعة خليفة» يُصممن نظاماً لتفتيش المستودعات بـ «الدرون»

صممت أربع طالبات من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نظاماً ذكياً للكشف عن أصول المستودعات والتحقّق منها وإحصائها، باستخدام رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه الطائرات دون طيار التي تعمل في الأماكن المغلقة.

وحققن من خلال ابتكارهن المركز الأول في فئة «الحوسبة والروبوتات» في مسابقة مشاريع التخرج التابعة لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في الإمارات.

واختُبر نظام الطائرة دون طيار المصمم حسب الطلب والمجرّب يدوياً، بنجاح، للقيام برحلة مستقرة في أماكن مغلقة.

كما يتميز النظام بأنه مجهّز بمستشعرات على متن الطائرة، وكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي، وجهاز «رازبيري باي».

وتتضمن الطائرة دون طيار نماذج تستخدم منظومة «يولو في 8»، وهي سلسلة خوارزميات للكشف الفوري عن الجسم، إضافة إلى رموز الاستجابة السريعة بمتوسط دقة يتجاوز 95%. وتحتوي الطائرة على تقرير إلكتروني يشمل فيديو ونظام تتبع المخزون، ما يدعم إتمام عمليات المسح في مدة لا تتجاوز ثلاث ثوانٍ، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات الآنية.

وضم الفريق سهلة أديسينا وآمنة عارف ورحيقة روزا وتسنيم أحمد، في حين قدّم الدكتور رياض الخزعلي، والدكتور ميهاي ساندولينو، والدكتور شون سوي، الإرشاد والتوجيه التقني.