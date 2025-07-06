«الأنشطة الصيفية» استثمار مستدام في طاقات الطلبة

تُعدّ برامج الأنشطة والمخيمات الصيفية في دولة الإمارات، بيئة تعليمية محفزة تجمع بين الاستكشاف والإبداع والاستمتاع، من خلال باقة متنوعة من الأنشطة تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال والمراهقين في مجالات عدة، حيث تجمع بين المتعة والفائدة، وتلعب دوراً بارزاً في بناء قدرات الطلبة وصقل مواهبهم خلال موسم الإجازة الصيفية، وتسهم في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية الأصيلة في نفوسهم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق سلسلة من البرامج والمعسكرات الصيفية على مستوى الدولة، ابتداء من 30 يونيو إلى 15 أغسطس المقبل، ودعت الطلبة إلى المشاركة لاكتساب مهارات جديدة واكتشاف مواهبهم المتميزة، مشيرة إلى أنها توفر 29 برنامجاً ومعسكراً، تنظمها بالتعاون مع 20 جهة وطنية، وتقام في 80 مركزاً، وتتضمن أنشطة متنوعة رياضية وثقافية وعلمية ومهارات شخصية وتكنولوجية، إضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

كما تطلق الوزارة برنامج «سفراؤنا الوطني - استعداد» الصيفي، بالتعاون مع جامعات رائدة في الدولة من 14 إلى 25 يوليو الجاري، لتعزيز مهارات الطلبة والمعلمين خلال الإجازة الصيفية، وتمكينهم أكاديمياً ومهنياً.

ويركز البرنامج على ثلاثة مسارات رئيسة تشمل: مسار البحث العلمي، والمسار الإثرائي، ومسار الابتكار وريادة الأعمال، بهدف تطوير التفكير النقدي والبحثي لدى الطلبة، وتعزيز معارفهم العلمية، وتنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال والابتكار. ووفرت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي مجموعة من البرامج الصيفية، بالتعاون مع نخبة من الشركاء، إلى جانب برامج مختارة مقدمة من جهات ومؤسسات رائدة في مجالها.

وتتنوع هـذه البرامج بين سبعة مجالات رئيسة تشمل: الفنون والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى مهارات المستقبل.

وأكدت الدائرة أن النسخة الأحدث من برنامج الأنشطة للعُطل المدرسية، تتيح للطلبة المشاركة في تجارب غنية وممتعة تُسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم خلال الإجازة الصيفية، وتُقدِّم تجارب تعليمية مبتكرة، وأخرى مخصصة لدعم الطلبة من أصحاب الهمم، وتعتمد على التفاعل والتطبيق العملي خارج البيئة الصفية التقليدية، بالتعاون مع نخبة من الشركاء والجهات الرائدة، واستناداً إلى ملاحظات وآراء أولياء الأمور في النسخ السابقة من البرنامج.

وقالت المديرة التنفيذية لقطاع تمكين المواهب في الدائرة، الدكتورة بشاير المطروشي: «تعكس برامج العطلة المدرسية التزامنا برعاية وتنمية الطلبة على الصعد الجسدية والنفسية والفكرية. ونحرص على ضمان جودة البرامج وفاعليتها وسهولة وصولها إلى الطلبة، لغرس حب التعلم في نفوسهم ليستمر معهم مدى الحياة».

صيف أبوظبي الرياضي

نظمت مجموعة أدنيك ومجلس أبوظبي الرياضي، مخيم صيف أبوظبي الرياضي للأطفال الذي تستمر فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 20 أغسطس المقبل. ويوفر أنشطة وألعاباً تفاعلية، ما يُسهم في تشجيع الأطفال على تبنّي أنماط حياة صحية، حيث صُمّم لينمّي الثقة ويحفّز الخيال ويُعزّز روح الفريق لديهم من سن أربعة إلى 16 عاماً.

ويُقدّم المخيم مجموعة من الأنشطة والرياضات، إضافة إلى أنشطة إبداعية، مثل الدراما وسرد القصص.