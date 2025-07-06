«التقنية العليا» تُدمج «ديجكست» لإكساب الطلبة الإماراتيين مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة

أبرمت كليات التقنية العليا، شراكة استراتيجية مع شركة سال (Saal.ai) إحدى الشركات التابعة لـ«أبوظبي كابيتال غروب»، بهدف تمكين الطلبة الإماراتيين عبر رفدهم بالمهارات العملية في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وتتمحور الشراكة حول دمج «ديجكست»، المنصة التابعة لشركة سال، ضمن البرامج الأكاديمية في كليات التقنية العليا، بما يُتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية حول التطبيقات الفعلية للأدوات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، ويسهم في تعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وتُعدّ هذه الشراكة ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لكليات التقنية العليا (2023-2028) التي تعتمد على التعليم التطبيقي، وإبرام شراكات فاعلة مع قطاعات الصناعة والتكنولوجيا، وتخريج كفاءات وطنية مؤهلة لقيادة المستقبل، كما تعكس التزامها بدمج التميز الأكاديمي مع متطلبات سوق العمل، لضمان إعداد خريجين قادرين على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

كما تتواءم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، التي تحدد إطاراً طموحاً لترسيخ مكانة الدولة كرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، بما في ذلك التعليم والنقل والفضاء والتكنولوجيا والطاقة.