كيف نصدق الشهادات الدراسية لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية؟

حددت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات آليات ممنهجة لخدمة تصديق الشهادات الدراسية لطلبة التعليم العام بجميع مراحله، والتي تتيح للطلبة وأولياء الأمور الحصول على شهادات دراسية معتمدة تحمل الأختام الرسمية، سواء للاستخدام داخل الدولة أو خارجها، عبر إجراءات مرنة وخدمات رقمية متطورة.

شهادات معتمدة بجميع المراحل

وأوضحت الوزارة أن الخدمة تشمل إصدار شهادات دراسية معتمدة تحتوي على درجات الطلبة وختم إلكتروني (ماسح ضوئي)، تغطي جميع المراحل الدراسية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر للمدارس الحكومية، لاستخدامها الرسمي داخل الدولة.

كما تتيح الوزارة للطلبة إمكانية إصدار شهادة جديدة أو بدل فاقد معتمدة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، لتلبية احتياجاتهم الأكاديمية والإدارية.

شهادات الصف الثاني عشر

وأكدت الوزارة أنه بإمكان طلبة الصف الثاني عشر، سواء من المدارس الحكومية أو المدارس الخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، الحصول على شهادات معتمدة لاستخدامها خارج دولة الإمارات، وفق خيارات متنوعة أبرزها:

ثلاث نسخ أصلية

إصدار شهادات ورقية مصدقة بحد أقصى ثلاث نسخ أصلية تحتوي على ختم ضوئي رسمي، تُستخدم خارج الدولة بعد تصديقها من وزارة الخارجية.

شهادات رقمية مصدقة

إصدار شهادات رقمية مصدقة من وزارة الخارجية تحتوي على ختم ضوئي رسمي، للشهادات الصادرة منذ عام 2018 وحتى العام الحالي، بهدف استخدامها خارج الدولة.

دون الحاجة لمراجعة " الخارجية"

وأشارت الوزارة عبر موقعها الالكتروني الرسمي، إلى أنه أصبح بإمكان الطلبة وأولياء الأمور الراغبين في استخدام الشهادات خارج الدولة، الحصول على شهادات إلكترونية معتمدة تحمل الختم الرقمي لوزارة الخارجية، بالإضافة إلى ختم سفارة دولة الإمارات في البلد المتوجه إليه، من خلال القنوات الرقمية المخصصة للخدمة، ودون الحاجة إلى تقديم الطلبات عبر منصات وزارة الخارجية، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن دقة وسرعة الإنجاز.

منظومة رقمية متطورة

وأكدت الوزارة التربية والتعليم أن هذه الخدمة تأتي في إطار جهودها لتطوير منظومة التعليم في الدولة، وتقديم خدمات ذكية تسهّل على الطلبة وأولياء الأمور إنجاز معاملاتهم الرسمية بسرعة وكفاءة، سواء داخل الدولة أو خارجها، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز تعليمي متقدم يواكب أفضل الممارسات العالمية