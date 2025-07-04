كيف يُسجل الطالب في التعليم المستمر المتكامل؟

اعتمدت وزارة التربية والتعليم آليات وشروط لتسجيل الطلبة الراغبين في الالتحاق ببرامج التعليم المستمر المتكامل، الذي يتيح فرصة استكمال الدراسة وفق 4 مسارات تعليمية مرنة، تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والمستويات الأكاديمية داخل الدولة.



مسارات التعليم المستمر

وبحسب القنوات الرسمية للوزارة، يتضمن التعليم المستمر المتكامل في الدولة أربعة مسارات رئيسية، صممت لتناسب المتعلمين الذين تجاوزوا سن القبول أو الراغبين في استكمال تعليمهم بمرونة تتلاءم مع ظروفهم الاجتماعية أو الوظيفية.



المسار العام الأكاديمي

يُتاح هذا المسار للمواطنات، وزوجات المواطنين، وبنات المواطنات الراغبات في استكمال تعليمهن الأكاديمي من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر. ويوفر المسار دعماً تعليمياً عبر دروس إلكترونية مباشرة تُقدّم عن بُعد، مما يضمن للدارسات مرونة التعلم ومتابعة الدراسة وفق نظام حديث ومتطور.



المسار التطبيقي

يستهدف هذا المسار المواطنين وأبناء المواطنات من الذكور الذين يرغبون في استكمال دراستهم المهنية في الصفين الحادي عشر والثاني عشر، ضمن "المستوى الثالث والرابع". ويشمل المسار الطلبة الذين تجاوزوا سن القبول في التعليم العام، كما يسمح بانتقال الطلبة من نظام الدراسة المنزلية إلى المسار التطبيقي، مما يعزز فرصهم في الحصول على شهادة تعليمية تطبيقية تؤهلهم لسوق العمل.



مسار الدراسة المنزلية

يتيح هذا المسار للمواطنين والمقيمين فرصة دراسة مناهج وزارة التربية والتعليم بشكل ذاتي، ابتداءً من الصف السابع وحتى الصف الثاني عشر، دون الالتزام بالحضور المدرسي اليومي. ويُشترط على الدارسين التقدم للامتحانات الإلكترونية المعتمدة وفق أنظمة الوزارة. ويُقبل في هذا المسار كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص.

مسار محو الأمية

خصص هذا المسار للذكور والإناث الذين لا يجيدون القراءة والكتابة أو أساسيات الحساب، ويستهدف الطلبة من سن تسع سنوات فما فوق، ممن تجاوزوا سن القبول بالتعليم العام والخاص، ويغطي المسار مراحل دراسية من الأول إلى السادس، موزعة على مرحلتين رئيسيتين: المرحلة التأسيسية والمرحلة التكميلية.



اختبار تحديد المستوى

أوضحت الوزارة أنه يُشترط اجتياز اختبار تحديد المستوى للمتقدمين الذين ليست لديهم شهادات دراسية معتمدة، وذلك لضمان توجيههم للمستوى الدراسي المناسب لقدراتهم.



ويُطبق اختبار تحديد المستوى في الحالات التالية:



ـ مسار محو الأمية: يُجرى الاختبار وفقاً لعمر الدارس وقدرته على القراءة والكتابة، ويشمل الصفين الأول والثاني التأسيسي، ويُعقد مع بداية فترة التسجيل.

ـ مسار الدراسة المنزلية والمسار العام الأكاديمي: يُطبق الاختبار للمتقدمين الراغبين في التسجيل في الصفوف السابع، الثامن، والتاسع، ويُعقد الاختبار بالتزامن مع امتحانات الفترة الأولى للتعليم المستمر المتكامل خلال شهر أبريل.



تعزيز فرص التعلم للجميع

أكدت الوزارة أن هذه المسارات المتكاملة تعكس حرص الدولة على توفير فرص تعليم عادلة ومرنة لجميع الفئات، وتُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة لتعزيز مبدأ التعليم مدى الحياة، وضمان إتاحة التعليم لكل من فاتته فرصة الالتحاق بالتعليم العام أو الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية أو المهنية بما يتماشى مع احتياجاتهم وظروفهم.