عبدالله بن زايد يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات

كرّم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أوائل طلبة الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات للعام الدراسي 2024 – 2025، خلال لقاء جمعه مع نخبة من المتفوقين في حفل تكريمي احتفى بإنجازاتهم الأكاديمية.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالطلبة المتفوقين، مؤكداً أن ما حققوه من تفوق لم يكن مصادفة، بل ثمرة إرادة قوية وجهد متواصل يستحقون عليه كل التقدير والثناء.

وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة والمعلمون في دعم الطلبة، وتهيئة البيئة الحاضنة لقيم التعلم والانتماء.

وأكد سموه أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل التعليم أولوية وطنية، تركز على تحفيز التفوق والتميز لدى أجيال الحاضر والمستقبل.

كما هنأ سموه جميع خريجي الثانوية العامة، مشيراً إلى أنهم يقفون على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب الالتزام والمثابرة في وطن يحتضن الطموحات ويفتح آفاق المستقبل لكل مجتهد.

واختتم سموه كلمته بالتطلع إلى استمرار مسيرة التميز، متمنياً أن تكون هذه النتائج نقطة انطلاق نحو مزيد من الإنجازات في مسيرة بناء الوطن.