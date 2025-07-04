طالبات جامعة الإمارات يستعرضن ابتكارات تعليمية في هونغ كونغ

شاركت طالبات كلية التربية بجامعة الإمارات في برنامج التطوير الأكاديمي الصيفي، الذي نظّمته جامعة التربية في هونغ كونغ خلال الفترة من 16 إلى 29 يونيو الماضي.

واستهدف البرنامج، الذي امتد لأسبوعين، تطوير مهارات الطالبات عبر سلسلة من الورش والمحاضرات التفاعلية حول مناهج البحث التربوي في مجالات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، مثل الميتافيرس والطباعة ثلاثية الأبعاد، ضمن بيئة تعليمية حديثة، تعزز الابتكار والتعاون متعدد الثقافات.

وقال عميد كلية التربية بالإنابة الدكتور علي إبراهيم، إن هذه المشاركة تعكس التزام جامعة الإمارات بتوفير تجارب تعليمية عالمية تواكب أحدث التوجهات في التعليم والبحث العلمي، وتؤهل الطلبة ليكونوا رواداً في مجالاتهم، مساهمين في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

وشمل البرنامج حضور مؤتمرات دولية، من بينها المؤتمر الثالث لتقنيات «MetaACES» والمؤتمر التاسع لـ«CTE-STEM»، ما أتاح للمشاركات فرصاً للتفاعل مع نخبة من الأكاديميين والخبراء العالميين في مجال تكنولوجيا التعليم.

وفي ختام البرنامج، قدّمت طالبات كلية التربية بجامعة الإمارات عروضاً بحثية جماعية عكست مدى استفادتهن من التجربة الأكاديمية، وأظهرت تطور مهاراتهن في التفكير النقدي والتصميم التعليمي المبتكر.

وخضعت هذه العروض لتقييم دقيق من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة هونغ كونغ للتربية، كما نالت إشادة واسعة من الأكاديميين والحضور، لما تميّزت به من جودة علمية ورؤية تطبيقية مبتكرة.