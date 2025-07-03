مدارس توفر حصصًا مسجلة للمراجعة لتمكين الطلبة في اختبارات الإعادة

في إطار سعيها لتعزيز فرص النجاح وتحقيق التميز الأكاديمي لطلبتها، وفرت مدارس حكومية حصصا مسجلة للمراجعة في مختلف المواد الدراسية لتمكين الطلبة المعنيين ودعمهم في اختبارات الإعادة لنهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2024-2025.

أداة دعم فعالة

وأفادت المدارس عبر مخاطبات اطلعت عليها "الإمارات اليوم" بأن الحصص الدراسية المسجلة عالية الجودة، إذ تم إعدادها بعناية من قبل نخبة من المعلمين المتميزين، لتكون أداة دعم فعالة تساعد الطلبة على الاستعداد الأمثل لاجتياز اختبارات الإعادة بثقة وكفاءة.

رصد وتحليل

وقالت : تشمل هذه الحصص شروحات مفصلة لهياكل الاختبارات، مع التركيز على رصد وتحليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلبة، ما يمنحهم فرصة لتجاوز العقبات وتحسين أدائهم الأكاديمي".

الاستفادة القصوى

ودعت إدارة المدارس أولياء الأمور والطلبة إلى الاستفادة القصوى من هذه الحصص الإلكترونية، المتاحة عبر ملف PDF تفاعلي يتيح للطالب اختيار الصف الدراسي والمسار الأكاديمي بسهولة.

تمكين الطلبة

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من مراجعة الدروس في أي وقت ومن أي مكان، بما يتماشى مع متطلبات التعلم المرن والداعم.

نماذج تعليمية

وتأتي هذه المبادرة في سياق التزام المؤسسة التعليمية بتوفير بيئة تعليمية محفزة وشاملة، تضمن تمكين جميع الطلبة من اجتياز التحديات الدراسية، وتقديم نماذج تعليمية مبتكرة تراعي الفروق الفردية وتدعم التحصيل العلمي.