أوائل الثانوية العامة: اهتمام القيادة ودعم الأسرة أهم أسباب تفوقنا

أعرب الطلبة الأوائل في الثانوية العامة عن فرحتهم البالغة بتحقيق نتائج متميزة في امتحانات نهاية العام الأكاديمي 2024-2025، مؤكدين أن بيئة التعليم في الإمارات تصنع التفوق، وشددوا على أن إنجازهم تتويج لمسيرة طويلة من الاجتهاد والمثابرة.

وأشار أوائل الثانوية العامة إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة الإمارات، ودعم الأسر، ومتابعة المعلمين، والمنظومة التعليمية، من أهم أسباب تفوقهم.

وأشادوا بالرعاية الكريمة التي يحظى بها كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات، من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأهدى الطلبة ما حققوه من نجاح إلى القيادة الرشيدة، وإلى أولياء أمورهم وإدارات مدارسهم، مشيرين إلى أن تنظيم الوقت والاجتهاد والمثابرة على طلب العلم، كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في تفوقهم الدراسي.

وتعهد الطلبة بالمثابرة ومواصلة جهودهم لاستمرار تفوقهم في دراستهم الجامعية، ووضع كل طاقتهم العلمية في خدمة الإمارات.

ويتطلع أوائل الثانوية العامة إلى دراسة تخصصات جامعية، أبرزها الهندسة والطب والذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن هذا التفوق سيكون دافعاً قوياً للعمل والاجتهاد، خلال الفترة المقبلة في الدراسة الجامعية، من أجل تحقيق أهدافهم.

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