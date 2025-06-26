«التربية»: إعلان نتائج الثانوية الإثنين والحلقتين الأولى والثانية الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج نهاية العام الأكاديمي 2024-2025 للمراحل الدراسية كافة، ستصدر يومَي الإثنين 30 يونيو الجاري، والثلاثاء الأول من يوليو المقبل.

وخصصت الوزارة يوم الإثنين لنتائج الصفوف الدراسية من التاسع إلى الـ12، على أن يتم إعلان نتائج الصف الـ12 في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من التاسع إلى الـ11 في الساعة الرابعة مساء، ويوم الثلاثاء الأول من يوليو لنتائج الصفوف الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثامن، حيث سيتم إعلان نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن في الساعة 10 صباحاً، ونتائج الصفوف من الأول إلى الرابع في الساعة الرابعة مساء.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج نهاية العام الأكاديمي عبر بوابة الطالب الإلكترونية وفق التواريخ المحددة، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة 12 صباحاً بعد إعلان النتائج وفق كل مرحلة.

وبحسب التقويم الأكاديمي، يتقدم الطلبة في الجولة الأولى للاختبارات النهائية إلى امتحانات الإعادة في الفترة من الرابع إلى 10 يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج الإعادة وإصدارها بتاريخ الـ14 من الشهر ذاته.

وأشار التقويم الأكاديمي إلى أن إجازة الصيف للطلبة تبدأ في 30 يونيو الجاري وتستمر إلى 24 أغسطس المقبل، فيما تبدأ إجازة الهيئات التدريسية والفنية والإدارية في 14 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تخضع الهيئات التدريسية والفنية والإدارية والقيادات المدرسية في الميدان التربوي إلى برنامج التطوير المهني في الأسبوع الذي يسبق إجازة بداية العام الدراسي الجديد، حيث ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم لاحقاً.