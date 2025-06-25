«التربية» تستطلع آراء الطلبة وذويهم عن البيئة المدرسية والخدمات التعليمية

أطلقت وزارة التربية والتعليم استبياناً وطنياً شاملاً، لقياس مدى رضا الطلبة وأولياء أمورهم عن البيئة المدرسية والخدمات التعليمية المقدّمة في المدارس الحكومية.

ويستهدف الاستبيان، الذي تشرف عليه إدارة العمليات المدرسية، طلبة الحلقات الدراسية الثلاث (الأولى، والثانية، والثالثة)، حيث تم تخصيص روابط إلكترونية لكل مرحلة، لضمان سهولة المشاركة والوصول، ويُعدّ هذا التقييم إحدى الأدوات المحورية التي تعتمدها الوزارة لرصد مؤشرات الأداء وتحليل تجارب الطلبة بشكل دقيق ومباشر.

وأكدت الوزارة، في تعميم وجهته إلى إدارات المدارس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في هذا الاستبيان تمثّل ركيزة أساسية لصياغة مبادرات تحسين واقعية تنطلق من احتياجات الميدان وتطلعات المجتمع التعليمي، مشددة على ضرورة تفاعل الإدارات المدرسية والمعلمين وتوجيه الطلبة نحو تعبئة الاستبيان في المدة المحددة، عبر منصة التعلم الذكي (LMS).

وبحسب التعميم، فإن استبانة الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الرابع) تُعبأ من قِبل الطالب أو ولي الأمر، بينما يتولى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة (من الصف الخامس إلى الـ12) تعبئتها بأنفسهم باستخدام حساباتهم الرسمية، مع تأكيد عدم تكرار الإجابة، وحصر المشاركة بطلبة المدارس الحكومية فقط.

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية، لضمان جودة البيانات ودقة التحليل، مؤكدة أن نتائج الاستبيان ستسهم في تحديد مواطن القوة والتحديات، بما يدعم اتخاذ قرارات تطويرية أكثر استجابة وواقعية.

ودعت الوزارة إلى ترسيخ ثقافة التقييم الذاتي والمشاركة المجتمعية كجزء من ممارسات التعليم الحديث، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية الوزارة في بناء نظام تعليمي عالمي ريادي، يرتكز على الشفافية والمساءلة وتحقيق التميّز المؤسسي.