مدارس تدعو الطلبة إلى إعادة أجهزة الحاسوب قبل إعلان النتائج

أكدت إدارات مدارس على أن تسليم شهادات نهاية العام الدراسي الجاري 2024-2025 مرهون بإعادة جهاز الحاسوب (اللابتوب المدرسي) بشكل نهائي بعد الانتهاء الكامل من جميع الاختبارات، وذلك التزاماً بالتعليمات التربوية والإدارية والتنظيمية المعتمدة.

وشددت المدارس في رسائل تخاطب الطلبة وأولياء الأمور على أهمية تسليم أجهزة الحاسوب، مادام الطالب أنهى دراسته واختباراته، ولم تعد هناك ضرورة للاحتفاظ بها.

وقالت المدارس في مخاطباتها، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، إنها تعتمد آلية مرنة لاسترجاع وتسليم أجهزة الحاسوب لطلبة الصف الـ12، بحيث تلبي احتياجات الطالب التعليمية على مدار العام.

وأفادت بأنها منحت الطلبة الذين يؤدون الاختبارات التعويضية فرصة الاحتفاظ بأجهزة الحاسوب إلى حين الانتهاء من الاختبارات، كما تمت إعادة تسليم الأجهزة للطلبة الذين سلموها سابقاً، لتمكينهم من أداء اختبارات الفترة التعويضية.

وأكدت الإدارات المدرسية أنه يحق لأي طالب استعادة جهاز «اللابتوب المدرسي» بشكل مؤقت، عند رغبته في استخدامه للأغراض المذاكرة أو المراجعة استعداداً للاختبارات التعويضية المنعقدة حالياً، والإعادة المقررة خلال يوليو المقبل، أو حتى لاسترجاع ملفات أو بيانات شخصية محفوظة على الجهاز.

وأكدت المدارس حرصها على توفير أقصى درجات المرونة والدعم للطلبة في هذه المرحلة الحساسة، داعية إياهم إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة لاسترجاع الأجهزة لمواصلة التحضير بفعالية للاختبارات، مع ضرورة الالتزام بإجراءات التسليم بعد انتهائها دون تأخير.

واختتمت الإدارات المدرسية مخاطباتها بتوجيه رسالة دعم وتشجيع للطلبة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية، ومؤكدة على أهمية الالتزام بالتعليمات حفاظاً على انتظام العمل الإداري، وسير العملية التعليمية.