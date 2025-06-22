سؤال وجواب

تساءل ذوو طلبة مقيمون: هل ستقوم الجهات المعنية باعتماد شهادات الطلبة الوافدين الراغبين في العمل داخل الدولة في حال حصلوا عليها من جامعات لا تفي بمعايير القرار الخاص بآلية وضوابط الدراسة في الخارج؟

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار (5) لسنة 2025، ينظم دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة، أي أنه لا ينطبق على غير المواطنين.

وبالنسبة لغير المواطنين يتم تطبيق معايير الاعتراف بالمؤهلات من خارج الدولة، التي يتم من خلالها التأكد من صحة المؤهل، وأنه صادر من جامعة معتمدة ومعترف بها دون النظر في التصنيفات العالمية.