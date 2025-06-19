طلبة الـ 12 «المتقدم والنخبة» يختتمون الامتحانات النهائية.. و«العام» يتقدمون لـ «الأحياء» اليوم

أنهى طلبة الصف الـ12 في المسارين المتقدم والنخبة بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات الفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025، على مستوى الدولة، وسط أجواء هادئة وتنظيم محكم في مختلف اللجان.

فيما يختتم طلبة الصف الـ12 في المسار العام، اليوم، آخر اختباراتهم بمادة الأحياء إلكترونياً، ليُسدل بذلك الستار رسمياً على ماراثون الامتحانات النهائية لهذا العام.

ويؤدي أيضاً اليوم طلبة الصف التاسع المتقدم، والـ10 العام، والـ11 المتقدم، امتحاناتهم بمادة الأحياء إلكترونياً في التوقيت ذاته، ضمن خطة وزارة التربية لتوحيد الجداول وتسهيل المتابعة والإشراف.

وشهدت لجان صفوف النقل في عدد من المدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خللاً تقنياً مفاجئاً خلال أداء اختبار مادة «الاجتماعيات»، ما تسبب في تعذّر استكمال الامتحان لدى عدد من الطلبة، وعجز بعضهم عن الدخول إلى منصة الاختبار، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم في ردها على الاستفسارات، معالجة الخلل في وقت قياسي بالتنسيق مع مزود الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام.

«منطقي وسهل»

وتفصيلاً، أفاد عدد من طلبة الـ12 في المسارات كافة بأن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، جاء منطقياً وسهلاً، ولم يخرج عن المقرر الدراسي، حيث أكدوا تطابق معظم الأسئلة مع الهيكل والنماذج التدريبية التي تلقوها قبيل الامتحانات، ما ساعدهم في الإجابة بثقة ومن دون ضغوط.

من جانبها، توجهت إدارات مدرسية برسائل شكر لأولياء الأمور، مشيدة بتعاونهم طوال فترة الامتحانات، ومؤكدة أهمية دعمهم المتواصل لأبنائهم وبناتهم، متمنية للطلبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية.

ويترقب الميدان التربوي إعلان نتائج الفصل الدراسي الثالث خلال الأسابيع المقبلة، وسط آمال بأن تعكس النتائج النهائية جهود الطلبة والمعلمين طوال العام الأكاديمي، وتُمهّد لانطلاقة ناجحة نحو العام الجديد.

عطل تقني

وفي سياق متصل، أفاد أولياء أمور طلبة في صفوف مختلفة من الخامس إلى الـ11 في عدد من المدارس الخاصة بوقوع خلل فني في اختبار مادة الاجتماعيات الإلكتروني، المقرر ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2024-2025، الذي جرى صباح أمس.

معالجة الخلل

وفي رد رسمي على الاستفسارات المتزايدة، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تمت معالجة المشكلة في وقت قياسي بالتنسيق مع مزود الخدمة، موضحة أنها اتخذت كل الإجراءات الفنية اللازمة لضمان استقرار النظام وعودة الاختبارات الإلكترونية إلى مسارها الطبيعي.

تمديد «الاختبار»

وأوضحت الوزارة أنه تم إخطار إدارات المدارس الخاصة بتمديد فترة الدخول إلى منصة الامتحان، بما يتيح للطلبة المتضررين فرصة كاملة لأداء الاختبار من دون تحميلهم أي تبعات فنية خارجة عن إرادتهم، مؤكدة التزامها الكامل بمتابعة سير الامتحانات المتبقية، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والعدالة لجميع الطلبة.

ترقب الإجراءات

ويواصل الميدان التربوي ترقبه للإجراءات التصحيحية التي قد تُعتمد، وسط تأكيدات من المعنيين بأهمية استخلاص الدروس من هذه الواقعة التقنية، والعمل على تعزيز كفاءة الأنظمة الرقمية المعتمدة في الاختبارات الوطنية