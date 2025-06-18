تفعيل مجلس طلبة دبي العام الاكاديمي المقبل وحضور فاعل للإماراتيين

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن تفاصيل إطلاق "مجلس طلبة دبي" الذي يتم تفعيله العام الاكاديمي المقبل 2025–2026، ضمن مبادرة "قادة الغد" في استراتيجية التعليم في الإمارة 2033.

خطوة محورية

وأفادت الهئية بأن المجلس يعد خطوة محورية نحو تعزيز صوت طلبة دبي، وضمان أن تكون آراؤهم محوراً أساسياً في تطوير السياسات التعليمية ضمن منظومة التعليم الخاص في دبي، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تعليمية أكثر شمولاً ومرونةً وابتكاراً، تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

وفي شرحها لتفاصيل المجلس، أوضحت أنه يضم في عضويته 15 طالباً وطالبة، من بينهم طلبة إماراتيون، للعام الدراسي المقبل 2025–2026، من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر، أو ما يعادلها في المناهج التعليمية المختلفة المطبقة في دبي، كما سيعكس المجلس التنوع الذي يُعد سمة مميزة لمنظومة التعليم الخاص في الإمارة، مما يضمن تمثيلاً حقيقياً لمجتمع الطلبة يعكس اهتماماتهم وتنوع خلفياتهم الثقافية.

هدف مشترك

وقالت د. آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في دبي: "ترتكز استراتيجية التعليم في دبي 2033 على مبدأ أن الطلبة شركاء في تصميم رحلتهم التعليمية، ويُعد هذا المجلس منصة رائدة تعبّر عن صوت الطلبة، وتمكّنهم من المساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في الإمارة، بالإضافة إلى إشراكهم بشكل فعّال في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر في تجاربهم التعليمية. كما تسهم في غرس فيهم مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي التي يحتاجها الطلبة للنجاح في الحياة بعد المدرسة".

وأضافت المازمي: "نتطلّع إلى استقبال طلبات الترشيح واختيار ممثلي طلبتنا، بمن فيهم الطلبة الإماراتيين، للعام الدراسي المقبل 2025–2026، إيماناً منا بأهمية أفكارهم وآرائهم، وأن صوتهم قادر على الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، واستكشاف الفرص التي تُثري تجارب التعليم والتعلّم في رحلة كل متعلّم في دبي".

منصة حيوية

واوضحت الهيئة أن المجلس يوفر منصة حيوية لممثلي الطلبة للتواصل المباشر مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية، والتعاون المشترك لتعزيز الفهم المتبادل، والعمل كحلقة وصل بين مجتمع الطلبة والهيئة حول التحديات الراهنة واستكشاف الفرص في مشهد التعليم الخاص في دبي، ومعالجة القضايا ذات الأولوية المشتركة، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز المشاركة الطلابية الفاعلة والتميز التعليمي.

شروط ومعايير

ويجوز لكل مدرسة خاصة في الإمارة ترشيح طالب واحد لتمثيل طلابها، وفق شروط محددة، من أبرزها: أن يتمتع بحسن السلوك، وأن يُظهر قدرات قيادية قوية، وأن يمتلك مهارات فعالة في التواصل والعمل الجماعي، بالإضافة إلى أن يكون مشاركاً بفعالية في الأنشطة المدرسية أو المجتمعية، فضلاً عن الحصول على موافقة كلٍّ من ولي الأمر والمدرسة على الترشيح.

وقالت:"سيتم اختيار أعضاء المجلس وفق آلية منهجية قبل انطلاق العام الدراسي 2025–2026، وتكون العضوية لمدة عام دراسي واحد، مع إمكانية إعادة التقديم لفترة ثانية كحد أقصى، بناءً على أداء الطالب واستيفائه لشروط ومعايير المبادرة."

ويمكن للطلبة المؤهلين والراغبين في الانضمام إلى البرنامج التواصل مع إدارة مدرستهم للتعرّف على إجراءات الترشيح.

وتشكل مبادرات التغيير جوهر استراتيجية التعليم 2033، وسيتم تنفيذها على مراحل خلال الأعوام المقبلة بهدف إعادة صياغة التجربة التعليمية ومخرجات التعليم، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميّز في كل مرحلة من مراحل التعليم.