جامعة خورفكان تطلق "كلية الحوسبة والأنظمة الذكية" وبرنامج بكالوريوس بثلاثة مسارات رقمية

أعلنت جامعة خورفكان عن استحداث "كلية الحوسبة والأنظمة الذكية" وطرح برنامج بكالوريوس علوم الحاسوب، بثلاثة مسارات متخصصة تشمل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير ألعاب الحاسوب، في خطوة تهدف إلى تأهيل كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تحولات المستقبل الرقمي وتلبية احتياجات سوق العمل المتقدم.

ويعد البرنامج من أبرز البرامج الحديثة التي تطرحها الجامعة، حيث يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، ويهدف إلى تخريج كفاءات وطنية قادرة على مواكبة تطورات العصر الرقمي، وتلبية احتياجات سوق العمل في مجالات الحوسبة والأنظمة الذكية.

ويمتاز هذا البرنامج بتكامله وتنوعه، إذ يوفر للطلبة دراسة ثلاث مسارات متخصصة، وهي ،الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير ألعاب الحاسوب؛ ليخوض الطالب خلال سنوات دراسته تجربة تعليمية شاملة تمكنه من الإلمام بأسس الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة وتحليل البيانات، إلى جانب اكتساب مهارات حماية الأنظمة الرقمية والتصدي للهجمات الإلكترونية من خلال الأمن السيبراني، كما يتعلم مبادئ تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب باستخدام أحدث البرمجيات والأدوات التفاعلية، حيث يهدف التداخل المعرفي بين المسارات الثلاثة إلى إعداد خريجين يمتلكون فهمًا واسعًا وشاملًا لمجالات التقنية الحديثة، ويمنحهم قدرة مرنة على التكيّف مع تحديات السوق الرقمي المتغيرة.

ويشكل افتتاح الكلية وطرح هذا البرنامج خطوة نوعية في مسيرة جامعة خورفكان نحو ترسيخ بيئة تعليمية تقوم على الابتكار والتكامل المعرفي، بما يسهم في إعداد جيل متمكن من أدوات المستقبل، ومؤهل للمنافسة في بيئات العمل المتقدمة.

وتدعو الجامعة جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بهذا البرنامج إلى المبادرة بالتسجيل خلال الفترة المحددة عبر موقعها الإلكتروني WWW.UKF.AC.AE ، وللمزيد من المعلومات يمكنهم التواصل عبر البريد الإلكتروني ADMISSION@UKF.AC.AE أو عبر الهاتف 092085000.