طلبة «الـ 12»: امتحان «العربية» واضح ومباشر

أدى أمس طلبة الصف الـ12 بمساراته كافة (العام والمتقدم والنخبة) في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري على مستوى الدولة، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2024-2025، في مادة اللغة العربية، إذ انقسم الاختبار إلى جزأين: الأول إلكتروني ومدته 60 دقيقة، والثاني ورقي ومدته ساعة ونصف الساعة.

وأكدت مجموعات طلابية من طلبة «الـ12» أن الامتحان تضمن أسئلة واضحة تناسب مختلف مستويات الطلبة، ولم يشتمل على أي صعوبة تستدعي تحفظات الطلبة، وجاءت الأسئلة بشكل عام مباشرة وتحاكي مكونات المنهاج في الفصل الدراسي الثالث، ووفق نموذج الهيكل الوزاري.

ولم يصدر عن الجهات المعنية القائمة على الشأن التعليمي أي بيان يفيد بوجود استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى من الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن تأكيد عدد كبير من مديري المدارس واللجان باستقرار العملية الامتحانية في اللجان، واستهدفت عملية رصد «الإمارات اليوم» ميادين امتحانات نهاية العام، لجميع الصفوف من الثالث إلى الـ12، إذ خصصت وزارة التربية والتعليم خطاً ساخناً للدعم التقني، لمعالجة المشكلات التقنية المتعلقة بالامتحانات، التي تصادف المدارس أو الطلبة خلال فترة انعقاد الاختبارات، من خلال مكتب الدعم التقني، حيث وفرت المدارس الحكومية فريقاً للدعم التقني يكون موجوداً في المدرسة لدعم الطلبة، وضمان حل المشكلات التقنية التي تواجههم.